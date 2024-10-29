Rıdvan Dilmen'den derbi sonrası çarpıcı açıklama! "Hakem Galatasaraylı oyuncuları atamadı"

Galatasaray'ın derbi galibiyetini HT Spor ekranlarında değerlendiren Rıdvan Dilmen, kırmızı kartlar hakkında konuştu.

"2 TANE KART VAR"

Davinson Sanchez'in maçtan atılması gerektiğini söyleyen Dilmen, "Davinson Sanchez'in en az 2 tane sarı kartı var. Hakem arkadaşımız atmadı veya atamadı... Barış Alper'in durumu da aynı." dedi.

"SANKİ UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ"

"Konsantrasyonu çok nadir düşen bir takımdan bahsediyoruz. Antalyaspor, Elfsborg ve Beşiktaş maçı, o günden bugüne kamp yok bir şey yok ama bu oyuncuların bu bölümde, sanki bir UEFA Avrupa Ligi finali oynadığını görüyoruz."

"REAL MADRID'DE OYNAR"

"Bugün Real Madrid gibi üst düzey bir kulüpte oynayabilecek bir oyuncu Davinson Sanchez. Sadece bu maçtan bağımsız söylüyorum."