Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçelilere müjde! "Greenwood transferi kısa sürede bitecek"

Fenerbahçe'nin transfer çalışmalarını değerlendiren Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertlilerin yeni sezonda şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olacağını savunurken, Mason Greenwood transferinin de kısa süre içinde sonuçlanacağını öne sürdü.

"TRANSFER PLANI BAŞTAN BELLİYDİ"

Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken, spor yorumcusu Rıdvan Dilmen sarı-lacivertlilerin yaptığı hamleleri değerlendirdi. Dilmen, sezon sona erdiğinde takımın ihtiyaç duyduğu bölgelerin net olduğunu belirterek yönetimin bu doğrultuda hareket ettiğini söyledi.

"2025-2026 sezonu bittiğinde herhangi bir taraftara sorsanız ‘Fenerbahçe’de önümüzde ki sezon hangi mevkilere oyuncu almalı?’ alınacak cevap netti. İki santrafor, bir tanede Oosterwolde ile dönüşümlü stoper oynayabilecek olan sol bek. Daha önceki yönetimin planlamaları da şuanda ki yönetiminin planlamaları da aynı gözüküyor." dedi.

"MURIQI BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE KATKI SAĞLAR"

Dilmen, Vedat Muriqi transferine de değinerek deneyimli golcünün yeniden sarı-lacivertli formayla başarılı bir dönem geçireceğine inandığını ifade etti. Tecrübeli yorumcu, "Santraforlardan birisi alındı. Vedat Muriqi Fenerbahçe’de iyi bir sezon geçirmişti. Lazio’da vasat ama Mallorca’da hem çok iyi sezon geçirdi hem de kendini bayağı geliştirdi.

Bence Muriqi beklentilerin üzerinde bir sezon geçirecektir. Diğer santraforun Guirassy profilinde yırtıcı bitirici bir oyuncu olması gerekiyor. Mevcut kadrodaki Sidiki Cherif de hesaba katıldığında Fenerbahçe fazlasıyla yeterli üç santrafor rotasyonuyla sezona başlamalı. Kaldı ki zaman zaman çift santrafor oynayacaktır." açıklamasında bulunarak Kosovalı futbolcunun son yıllarda oyununu geliştirdiğini ve beklentilerin üzerinde bir performans ortaya koyabileceğini dile getirdi.

"GREENWOOD TRANSFERİ KISA SÜREDE TAMAMLANIR"

Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde bulunan Mason Greenwood için de konuşan Dilmen, İngiliz yıldızın transferinin kısa süre içerisinde sonuçlanacağını düşündüğünü belirtti. Greenwood'un geçen sezon ortaya koyduğu istatistiklerin dikkat çekici olduğunu söyleyen Dilmen, bu transferin hücum hattına önemli bir kalite katacağını vurguladı.

Dilmen'in "Uzun süredir Fenerbahçe’nin gündeminde olan Greenwood transferinin kısa sürede gerçekleşeceğini düşünüyorum. İsmi gündeme geldikten sonra yönetim baskı altında kaldı (tıpkı Kante transferinde olduğu gibi). Geçtiğimiz sezonki istatistiğine baktığımız zaman iyi bir transfer olarak gözüküyor. Dolayısıyla geçen sezon belki de şampiyonluğun kaybedilmesinin temel sebebi olan hücum hatları fazlasıyla çözülmüş olacak." yazısı gündeme bomba gibi düştü.

"AKE SAVUNMAYA TECRÜBE KATAR"

Savunma hattına yapılması planlanan Nathan Aké transferini de değerlendiren deneyimli yorumcu, Hollandalı futbolcunun çok yönlü yapısıyla önemli katkı sağlayacağını ifade etti. Aké'nin hem stoper hem de sol bekte görev yapabilmesinin teknik heyetin elini güçlendireceğini söyledi.

Savunmada Skriniar’ın (onunda ilk geldiği aylarda ki gibi form tutması lazım çünkü sezonu kötü bitirmişti) yanına aynı zamanda sol bek oynayabilen Ake transfer edildi. Farklı oyuncular önde olmasına rağmen listede yönetim Ake’yi değerlendirdi. En önemli artısı tecrübesi. Stoperde Oosterwolde mi Ake mi oynar bende soru işareti var tam emin değilim. Sonuç olarak, ilk 11’de oynayabilecek 4 oyuncu ihtiyacı karşılanacak gibi gözüküyor." açıklamasında bulundu.

"ŞAMPİYONLUK ŞANSI HİÇ OLMADIĞI KADAR YÜKSEK"

Rıdvan Dilmen, yapılması planlanan transferlerin tamamlanması halinde Fenerbahçe'nin ilk 11 seviyesinde dört önemli takviye yapmış olacağını belirtti. Deneyimli yorumcu, "Fenerbahçe’nin önümüzdeki sezon son yıllarda olmadığı kadar şampiyonluk şansının çok fazla olduğunu düşünüyorum." diyerek sarı-lacivertlilerin uzun yıllardır olmadığı kadar güçlü bir kadroya sahip olacağını ve yeni sezonda şampiyonluk ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu savundu.