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Rıdvan Dilmen'den Mesut Özil'e telefon

03.10.2021 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı sahasında 2-1 mağlup etti. TRT Spor'da %100 Futbol programında maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, Mesut Özil'in neden oynamadığını açıkladı.

Rıdvan Dilmen'den Mesut Özil'e telefon

Süper Lig 'in 8. haftasında sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorla deviren Fenerbahçe yeniden liderliğe yükseldi. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını TRT Spor'da yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

MESUT ÖZİL'E TELEFON AÇTI

Mesut Özil'in neden oynamadığı konusuna açıklık getiren Dilmen, yaptığı telefon görüşmesini anlattı. Maçtan 1 gün önce Mesut ile telefonda görüştüğünü açıklayan tecrübeli yorumcu, "Mesut çok ağır gribal enfeksiyon geçirmiş. Hatta hocasıyla da bu durumu konuşmuş. Oynamama sebebi tamamen bu. Ortada başka bir sebep yok." dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil
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