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Rıdvan Dilmen Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'ye dönüşünü yorumladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 15.12.2018 08:46 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de başlayan 2. Ersun Yanal dönemini yorumlayan Rıdvan Dilmen, tecrübeli teknik adamın devre arasına kadar taktiksel anlamda küçük dokunuşlar yapacağını söyledi. Rıdvan Dilmen ayrıca, Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'yi de eleştirdi.

İşte Rıdvan Dilmen'in sözleri...

Rıdvan Dilmen Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'ye dönüşünü yorumladı

2 hafta önce Ersun Yanal Kuşadası'nda takvimden bahsetmişti. Anlaşma oldu ama Cocu'nun yardımcılarıyla ilgili fesihin beklendiği anlamı çıkardım ben. Cocu'nun sözleşmesi feshedildikten sonra hemen sabahın erken saatlerinde Fenerbahçe kulübü de Ersun hocayı açıkladı.

2 hafta önce Ersun Yanal Kuşadası'nda takvimden bahsetmişti. Anlaşma oldu ama Cocu'nun yardımcılarıyla ilgili fesihin beklendiği anlamı çıkardım ben. Cocu'nun sözleşmesi feshedildikten sonra hemen sabahın erken saatlerinde Fenerbahçe kulübü de Ersun hocayı açıkladı.

Ben çok ekonomiden anlamam, borsadan da anlamam ama baktığımda Fenerbahçe'nin hisselerinde yüzde 3-4 yükseliş olmuş. Bu Fenerbahçe camiasının genel anlamda mutlu olduğunu gösteriyor.

Ben çok ekonomiden anlamam, borsadan da anlamam ama baktığımda Fenerbahçe'nin hisselerinde yüzde 3-4 yükseliş olmuş. Bu Fenerbahçe camiasının genel anlamda mutlu olduğunu gösteriyor.

"KARİYERİ GERİ GİDECEKTİ"

"KARİYERİ GERİ GİDECEKTİ"

En az 5-6 hafta öncesinden şampiyonluk yaşamış bir teknik direktörden bahsediyoruz. Fenerbahçe'den sonra Ersun hocanın Trabzon performansı çok iyi olmadı. Her iki taraf açısından bakarsak doğru bir transfer olmuş gibi gözüküyor.

En az 5-6 hafta öncesinden şampiyonluk yaşamış bir teknik direktörden bahsediyoruz. Fenerbahçe'den sonra Ersun hocanın Trabzon performansı çok iyi olmadı. Her iki taraf açısından bakarsak doğru bir transfer olmuş gibi gözüküyor.

Ersun hocanın hem ligi tanıması, hem camianın dinamiklerini bilmesi açısından önemli hem de Ersun hoca açısından önemli. Kariyeri belki de yavaş yavaş geriye gidecekti.

Ersun hocanın hem ligi tanıması, hem camianın dinamiklerini bilmesi açısından önemli hem de Ersun hoca açısından önemli. Kariyeri belki de yavaş yavaş geriye gidecekti.

"KÜÇÜK DOKUNUŞLAR YAPACAKTIR"

"KÜÇÜK DOKUNUŞLAR YAPACAKTIR"

Fenerbahçe'nin sezona sıkıntılı başlaması ve henüz 3-4 haftadan itibaren taraftarın Ersun yanal isteği geç de olsa gerçekleşti. Fenerbahçe için hayırlısı olsun. Ben sözleşmenin buçuğuna 6 aylığına bakmam.

Fenerbahçe'nin sezona sıkıntılı başlaması ve henüz 3-4 haftadan itibaren taraftarın Ersun yanal isteği geç de olsa gerçekleşti. Fenerbahçe için hayırlısı olsun. Ben sözleşmenin buçuğuna 6 aylığına bakmam.

Burada yapılması gereken en önemli şey takımın fizik gücüyle ilgili yükleme yapmayacaktır. Fenerbahçe bu ligin az koşan takımlarından değil, ortalamanın üzerinde koşan takımlarından. Fiziki bir problem yaşayacaklarını düşünmüyorum.

Burada yapılması gereken en önemli şey takımın fizik gücüyle ilgili yükleme yapmayacaktır. Fenerbahçe bu ligin az koşan takımlarından değil, ortalamanın üzerinde koşan takımlarından. Fiziki bir problem yaşayacaklarını düşünmüyorum.

Taktiksel anlamda minik, küçük dokunuşlar yapacaktır devre arasına kadar. Devre arasında da birkaç transfer yapıp kendi oyun felsefesini mutlaka yerleştirecektir.

Taktiksel anlamda minik, küçük dokunuşlar yapacaktır devre arasına kadar. Devre arasında da birkaç transfer yapıp kendi oyun felsefesini mutlaka yerleştirecektir.

"YÜZDE YÜZ YAPILMASI GEREKEN KONU..."

"YÜZDE YÜZ YAPILMASI GEREKEN KONU..."

Ama yüzde yüz yapması gereken bir konu var: Ersun hocayla oyuncular arasındaki diyaloğu sağlayacak kişinin orada olmasında fayda var. Ama bunlarında ötesinde çok daha önemli bir konu var: mevcut oyuncuların ve bu sezon gelen oyuncuların aslında ligin sonlarına demir atmış bir oyuncu grubu değil, en kötü şartlarda ilk beşi zorlayacak bir oyuncu grubunun olduğunu aşılamalı, futbolcuların kafasını mental olarak kaldırmalı. Bunu Ersun Yanal tek başına yapamaz.

Ama yüzde yüz yapması gereken bir konu var: Ersun hocayla oyuncular arasındaki diyaloğu sağlayacak kişinin orada olmasında fayda var. Ama bunlarında ötesinde çok daha önemli bir konu var: mevcut oyuncuların ve bu sezon gelen oyuncuların aslında ligin sonlarına demir atmış bir oyuncu grubu değil, en kötü şartlarda ilk beşi zorlayacak bir oyuncu grubunun olduğunu aşılamalı, futbolcuların kafasını mental olarak kaldırmalı. Bunu Ersun Yanal tek başına yapamaz.

Hep dışlanan bir grup var orada. Şu anda oyuncuların kafasını yerden kaldıracak bir seferberlik ilan edilmeli. Bunun ilki Ersun Yanal'la oyuncuların bir göz teması olmalı. Burada taraftara büyük iş düşüyor.

Hep dışlanan bir grup var orada. Şu anda oyuncuların kafasını yerden kaldıracak bir seferberlik ilan edilmeli. Bunun ilki Ersun Yanal'la oyuncuların bir göz teması olmalı. Burada taraftara büyük iş düşüyor.

"TRANSFERİ COMOLLI YAPARSA VAY FENERBAHÇE'NİN HALİNE"

"TRANSFERİ COMOLLI YAPARSA VAY FENERBAHÇE'NİN HALİNE"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç "Biz istemiyoruz" demişti ama şartlar sizi bu durumlara getirebilir futbolda. Fenerbahçe en altlarda da olsa bir inadı vardır ambleminde olan. Ben Erzurumspor maçının bir buçuk puanının taraftarda olduğunu düşünüyorum.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç "Biz istemiyoruz" demişti ama şartlar sizi bu durumlara getirebilir futbolda. Fenerbahçe en altlarda da olsa bir inadı vardır ambleminde olan. Ben Erzurumspor maçının bir buçuk puanının taraftarda olduğunu düşünüyorum.

Ersun Yanal'ın, yönetimin, taraftarın birinci görevi futbolcu grubunun kafasını mental açıdan kaldırmak. Devre arası transfer dönemi geliyor. Transfer çalışmaları Comolli'ye bırakıldıysa vay Fenerbahçe'nin haline.

Ersun Yanal'ın, yönetimin, taraftarın birinci görevi futbolcu grubunun kafasını mental açıdan kaldırmak. Devre arası transfer dönemi geliyor. Transfer çalışmaları Comolli'ye bırakıldıysa vay Fenerbahçe'nin haline.

haline. Mutlaka 3 ve 4 oyuncu alınır, 3 veya 4 oyuncu ile de yollar ayrılır gibi görünüyor. Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında değil ama beşincilik, altıncılık, yedincilik yarışında olabileceğini düşünüyorum.

haline. Mutlaka 3 ve 4 oyuncu alınır, 3 veya 4 oyuncu ile de yollar ayrılır gibi görünüyor. Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında değil ama beşincilik, altıncılık, yedincilik yarışında olabileceğini düşünüyorum.
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