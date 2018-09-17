Rıdvan Dilmen ayrıca Fenerbahçe'nin, gelecek hafta oynayacağı Beşiktaş derbisine çıkacağı 11'i açıkladı.

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçını değerlendirdi!

1 / 26 Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 1-0 yendiği maçı yorumladı.

2 / 26 İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;

3 / 26 Jailson ve Benzia yeni transferler. Biz zaten her hafta Fenerbahçe'de bir oyuncuyu ilk kez izliyoruz. Bunlara İsmail'i de ekleyebiliriz.

4 / 26 Cocu, klasik 4-3-3 ile gelmişti Türkiye'ye ama vazgeçti, 4-2-3-1'e döndü. İlk yarıyı izlemeyenler pek bir şey kaybetmedi.

5 / 26 Fenerbahçe için sabır gerekiyor. Önemli olan ışığı görebilmek. İlk yarıda iki takımı da beğenmemiştim ben.

6 / 26 14. sıradasınız, rakipler kazanmış ve haftaya derbi maça çıkıyorsunuz. Fenerbahçe, 1-0'lık skor verseler uçağa binmezdi.

7 / 26 Fenerbahçe, Konya'da üçlük attı. Maç gidiyordu. Konyaspor 3 tane net pozisyon kaçırmıştı ve geliyordu.

8 / 26 Oyunun sonunda gömülerek maçı bitirdiler. Oyunun son bir dakikasını taç ile bitirdi. Oyundan çok bazen sonuç gerekir. Bir takım için sezonda 3-4 kez böyle olabilir. Fenerbahçe biraz erken kullandı bunu ama kullanması gerekiyordu.

9 / 26 Tüm Türkiye'nin ilk kez izlediği iki futbolcuyu izledik. Jailson ve Benzia. Jailson'un gol ortalaması düşük ama daha iyi olacaktır. Benzia sınıf atlatmış takımı. Fenerbahçe klas bir oyuncu almış.

10 / 26 Benzia'nın attırdığı gol Oğuzhan gibiydi. Oğuzhan atar gibi yapıp pas verir ya. Öyle yaptı. Jailson ve Benzia faydalı futbolcular. İkisi de Fenerbahçe'ye faydalı olur.

11 / 26 Bugün Fenerbahçe, 0.5 - 0'a bile razıydı. Hocanın denemeleri devam ediyor. Sayın Cocu kolay bir süreç yaşamıyor. Klasik 4-3-3 matematiği geride kaldı. Bir daha zor döner.

12 / 26 Benzia varken 4-3-3'ü unutsun Fenerbahçe taraftarı. Sol kanatta değişiklikler yapacaktır zaman zaman.

13 / 26 Fenerbahçe'nin orta sahası bu olacaktır. Mehmet Topal - Jailson ikilisi olacak. Geriye düşerse ikisinden birisi çıkar.

14 / 26 Bu takımın adaptasyonu atlatması için bol bol birlikte oynaması gerekiyor. Beşiktaş maçına da bu kadroyla çıkmasını bekliyorum. Bir tek İsmail soru işareti. Beşiktaş maçının 11'i böyle olacaktır.

15 / 26 Beşiktaş karşısında banko bu kadro çıkacak. %99.9 bu kadro çıkacak. Bir tek Aatif ve Elif arasında soru işaretim var. Hasan Ali sağlılkı olursa İsmail yerine o başlar. Ama İsmail bende pozitif bir enerji bıraktı.

16 / 26 Bu 3 puan o kadar değerli bir 3 puan ki... Deplasmanda ilk golünü attı Fenerbahçe.

17 / 26 Hocanın 3 gol yemesine rağmen Harun ısrarı önemliydi. Harun geçen hafta 5 km koşmuş. Bir kaleci 5 km koşar mı hiç? Bugün de en az 4 km vardır.

18 / 26 Slimani istekli ama ritminde değildi. Benzia bende olumlu iz bıraktı. Ancak sadece Topal ve Jailson ile birlikte oynayabilir. Zeki bir oyuncu. Yetenekli oyuncuyu çok severim. Benzia ilk maçında bir hareketiyle golü attırdı. İç saha maçlarında yüksek verim alır Fenerbahçe.

19 / 26 Jailson, tipik bir Brezilyalı değil. Josef ile karşılaştırmak için çok erken. Sadece takım değil, kıta değiştiriyor. Yepyeni bir ortama geliyor.

20 / 26 Benzia büyük bir yıldız değil ama Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırabilecek bir forvet arkası. Cocu'nun istediği 4-3-3'te olmaz. Aykut Kocaman'ın 4-2-3-1'ine dönüş yapıldı. Benzia ile klas pas alış verişleri yapılır.

21 / 26 Ben Fenerbahçe'nin rakiplerini de izledim. Fenerbahçe, Türk Telekom'a giderken en az 5-6 puan farkı olabilir. 11. haftada ikisinin arasında en az 5 puan farkı olur. 5-6'dan aşağa olmaz.

22 / 26 Fenerbahçe'nin başkandan dolayı bir kredisi var. Fenerbahçe, yavaş yavaş Aykut Kocaman'ın takımına dönüyor. Fizikli bir takıma dönüş var.

23 / 26 Ben Fenerbahçe'yi hiç beğenmedim. Skora göre konuşmuyorum. Ama bu maçı kazanması gerekiyordu. Problem çözmek için Valbuena'yı kullanıyordu. Şimdi Benzia'yı kullanacak. Göreceksiniz bak Benzia, çok maçta kilit açacaktır.

24 / 26 Dirar'ı vermek istiyorlardı ama transfer dönemi bitti. Soldado da 3. forvet pozisyonuna düştü. Soldado madem satılmadı en azından moralini yüksek tutturup 2. forvet olabilir. Frey'in fiziksel özelliklerinden başka bir özelliğini göremedik.

25 / 26 Burada 3 milyon euro alan oyuncular gitmek istemeyebilir tabii. Soldado'yu İspanya 2. Lig'den isteyen takımlar oldu ama gitmek istemedi.