İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;

Rıdvan Dilmen Galatasaray - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını değerlendirdi

Oyunun son bölümü iki takımın ligdeki aynasıydı. Rus ruletine döndü. Hoca, geçen hafta tehdit almadığı için Donk'u aldı, ileriye koydu. Bu kez Erzurum'un da tehlikeleri vardı.

İki takım da maç sonu üzüntüden yere yığıldı. İki takımın teknik direktörleri, başkanları bugün üzgündür. Bugün beraberlik, hem Erzurum'a hem de Galatasaray'a -2 yazar.

Başakşehir, geçen hafta Galatasaray'dan önce oynadı. Bugün de önce oynadı. Maça 9 puan geride başlamak çok zordur. Sizi rahatsız eder.

Selçuk, bir hata dışında çok iyi oynadı. Galatasaray'ın en iyi oyuncusuydu. Bu sahada alıp topu oynuyordu. Topu tutan tek oyuncuyu oyundan çıkardı hoca. Selçuk bu zeminde oynamak istemez ama Ndiaye hiç istemez.

Hoca, maçın son bölümünde 4-2-4'e döndü. Selçuk yerine Belhanda veya Ndiaye'den birisini çıkarması gerekiyordu.

Galatasaray, golü attıktan sonra durdu. Durunca hoca, 'Ben 8 puan gerideyim' dedi ve çift forvete döndü. Ardından oyun tamamen Erzurum'a döndü. Sonra hem kaybetmemek hem de kazanmak için Mitroglou yerine Emre'yi aldı. Bu hamle de doğruydu.

"ERZURUM, BOLİVYA GİBİ"

Bu zeminin yanında 3 bin rakımda oyuna giren oyuncu inanın nefes bile alamaz. Bolivya mesela içeride coşuyor, dışarıda fark yiyor.

Oyuncular bazen zeminden dolayı kayıp düştü. Erzurumspor neden diğer maçlarını akşam oynamıyor? Büyük maç diye akşam oynandı. Galatasaray'ın gündüz oynansın isteği çok normaldi.

Deniz seviyesinden bu kadar yüksek rakıma gitmek çok ama çok zordur.

Galatasaray'ın kredisi çok ama çok azaldı. Yarın gazetelerde Başakşehir için 'Şampi' başlıkları atılacaktır. Başakşehir'in şampiyonluk şansı çok artmıştır. Ben maç izleyecek olsam ''Hadi bugün de Başakşehir maçını seçeyim'' demem. Gerçekten demem. Ben heyecan istiyorum futboldan. Bu maçta mı Başakşehir maçında mı daha çok heyecanlandım. Galatasaray'ın maçında çok daha heyecanlandım.

"8 HAFTAYA 5 FARKLA GİRERSE..."

Galatasaray, 8 puan gerideyim diye bakmıyor. 5 puan gerideyim diye bakıyor. Başakşehir'in Fenerbahçe ile oynayacağı haftada Galatasaray, Antalyaspor ile oynayacak. Son 8 haftaya 5 puan farkla girerse Galatasaray, şansları eşitler.

Başakşehir, Fenerbahçe maçından kayıpsız geçerse şampi diyebiliriz. Şimdi diyemeyiz ama. Kritik hafta, gelecek hafta olacaktır.

Başakşehir'in büyük bir avantaj yakaladığı bir gerçek. Önümüzdeki hafta Galatasaray - Antalyaspor maçından sonra çok farklı tahminler konuşabiliriz. Eğer Pazartesi akşamı hala 8 puan fark olursa o zaman başka şeyler konuşuruz.