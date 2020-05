Rıdvan Dilmen: 'Garantilemeden şampiyon olunmaz'

Açık konuşmak gerekirse düşüncem, her sektör bu işten çok etkilendi. İnsanoğlu önce sağlığı düşünür. Dünya bilse ki Eylül 1'de bu virüs kalmıyor, bitti, bence kimse oynamazdı. Önünü göremediği için, belki önümüzdeki yıl da bu şartlarda oynayacağız diye düşündüler. Net bilgi olsa, bu riski almazlardı. Ne Almanya, ne biz alırdık.

HER SEKTÖR ETKİLENDİ

Bundesliga CEO'su Seifert, ligleri başlatmak zorundaydık, kulüplerin yok olmasını önlemek istedik diyor. Bunu söyleyen, futbol ekonomisi iyi olan Almanya. Nihat Bey ve 18 kulübün söylemek istediği de bu. Şu anda borç batağında olan kulüplerimiz de gerçeklerle yüzleşmek zorunda kaldılar. Kulüpler Birliği'nde istişare edilmiştir. ## 7 HAFTALIK BİR SÜREÇ 7 haftalık bir süreç bizi bekliyor 12 Haziran'dan itibaren. İnşallah merkezi bir sistemde kontroller olsun. Her kulüp kendi özel hastaneleriyle halletmesin. Malatya'daki kişiyi hemen karantinaya almışlar ama antrenmana devam etmişler.

Her kulübün kadrosu geniş geniş değil. Bence altyapılardan da, U20-19'lardan da oyuncular A takım ile çalışmaya başlasın ki, sakatlıklar olabilir, onların da hazır olmaları lazım. KAMP KARARI DOĞRU MHK, Riva'da 45 gün kampa giriyor, doğru bir karar. Bizim hakemlerimiz profesyonel. Belki sıkıntı yaşayacaklar, üzülecekler, sıkılacaklar ama profesyonel oldukları için maçlar bitene kadar maçları yönetecekler. SADECE 1 DEPLASMANI VAR Fenerbahçe'nin, çok enteresan, İstanbul dışında 1 deplasmanı var. Ben olsam bir şoförlü 40 arabaya binerim Samandıra'dan giderim. Orta sıralardaki takımlar da günübirlik uçacaktır, göreceksiniz. Kulüplerin ve futbol federasyonumuzun, maç öncesi ve sonrası bakımları doğru yapması gerekiyor.

KRUSE FİZYOTERAPİSTTEN ALMIŞ

Keşke Salı-Cumartesi olmak üzere 2 kez oynama şansı olsaydı. Özleyecekler ama bu her zaman olacak bir şey değildir. Max Kruse mesela, dışarıdan birlikte çalıştığı fizyoterapistten almış virüsü, o da eşinden almış. Bu oyuncuları kendi başına bırakınca alacak bir yerden. Tabii ki sağlık, lanet olsun parası, arkadaşlarımız iyi olsun deriz ama taşın altına ellerini koyması gereken de onlar. ## "İSTANBUL'DA OYNANSAYDI..." Her kulübün kendi politikası vardır. Maçların tamamının İstanbul'da olması Galatasaray'ın lehinedir. Trabzonspor'un da lehinedir ama istememelerine de saygı duymak lazım. Her takımın fikstürü belli. THY ile görüşmeler yapılacaktır. Devletin yardımcı olabileceği yerlerde, yardımcı olunacaktır. ## "GARANTİLENMESİ LAZIM" Sayın Ahmet Ağaoğlu'nun, Abdurrahim beyin teklifine hayır demesi doğaldır. Anlaşılmıştır ve aslında sonuçlanmıştır. Birkaç hafta sonra ligler durdurulmak zorunda kalınırsa diye bir şey var. Biz hiçbir şey olmayacak gibi davranalım. 2 hafta sonra Trabzonspor ikinciliğe düştü, X kulüp lider oldu diyelim, evet şu takım şampiyon oldu deme şansı yok TFF'nin. Olmaz öyle bir şey. Matematiksel olarak garantilenmediği şekilde, şampiyonluğun onanması mümkün değildir