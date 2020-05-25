Rıdvan Dilmen: 'Garantilemeden şampiyon olunmaz'

Futbol Yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de Yüzde Yüz Futbol programında Süper Lig'e dair konuştu ve Fenerbahçe'de Max Kruse'nin koronavirüsü atlattığını belirterek, Alman oyuncunun virüsü aldığı yeri de söyledi. İşte Dilmen'in sözleri...

Rıdvan Dilmen: Şampiyonluk verilemez

'OY BİRLİĞİYLE ALINDI' DENDİ Sayın başkan Nihat Özdemir'in basın toplantısında, en yüksek sesle söylediği, altını çizdiği, birkaç kez tekrarladığı konu vardı, 18 kulüp yanındayken de söyledi, Mehmet Sepil, oybirliği ile karar alındı dedi. Tekrar oynamama ihtimali, Allah korusun sağlık engel olmazsa kalmadı. Bundesliga'nın ilk hafta problemsiz geçmesi, hatta 2. hafta da dünyaya, Avrupa'ya bir emsal oldu.

HER SEKTÖR ETKİLENDİ Açık konuşmak gerekirse düşüncem, her sektör bu işten çok etkilendi. İnsanoğlu önce sağlığı düşünür. Dünya bilse ki Eylül 1'de bu virüs kalmıyor, bitti, bence kimse oynamazdı. Önünü göremediği için, belki önümüzdeki yıl da bu şartlarda oynayacağız diye düşündüler. Net bilgi olsa, bu riski almazlardı. Ne Almanya, ne biz alırdık.

AMAÇ YOK OLMASINI ÖNLEMEK Bundesliga CEO'su Seifert, ligleri başlatmak zorundaydık, kulüplerin yok olmasını önlemek istedik diyor. Bunu söyleyen, futbol ekonomisi iyi olan Almanya. Nihat Bey ve 18 kulübün söylemek istediği de bu. Şu anda borç batağında olan kulüplerimiz de gerçeklerle yüzleşmek zorunda kaldılar. Kulüpler Birliği'nde istişare edilmiştir. ## 7 HAFTALIK BİR SÜREÇ 7 haftalık bir süreç bizi bekliyor 12 Haziran'dan itibaren. İnşallah merkezi bir sistemde kontroller olsun. Her kulüp kendi özel hastaneleriyle halletmesin. Malatya'daki kişiyi hemen karantinaya almışlar ama antrenmana devam etmişler.

ALTYAPILARIN DA HAZIR OLMASI GEREKİR Her kulübün kadrosu geniş geniş değil. Bence altyapılardan da, U20-19'lardan da oyuncular A takım ile çalışmaya başlasın ki, sakatlıklar olabilir, onların da hazır olmaları lazım. KAMP KARARI DOĞRU MHK, Riva'da 45 gün kampa giriyor, doğru bir karar. Bizim hakemlerimiz profesyonel. Belki sıkıntı yaşayacaklar, üzülecekler, sıkılacaklar ama profesyonel oldukları için maçlar bitene kadar maçları yönetecekler. SADECE 1 DEPLASMANI VAR Fenerbahçe'nin, çok enteresan, İstanbul dışında 1 deplasmanı var. Ben olsam bir şoförlü 40 arabaya binerim Samandıra'dan giderim. Orta sıralardaki takımlar da günübirlik uçacaktır, göreceksiniz. Kulüplerin ve futbol federasyonumuzun, maç öncesi ve sonrası bakımları doğru yapması gerekiyor.

KAMPA GİRMELİLER Birkaç yönetici hastalanmış, hepsi eşlerinden bulaşmış. Bir 45 gün kampa girsin oyuncular. Yönetici eve giriyor, sonra antrenman sahasına gidiyor. Sporcunuzu izole bir şekilde, 40 günlük bir kampla oynayıp dönecek şekilde yapın. Ailelerimizi, sevdiklerimizi özleyeceğiz belki ama profesyonel dünyadasınız. ALMANYA VE İSPANYA DA KABUL ETTİ Oyuncuların birçoğu oynamak istemeyebilir, ben futbolu bırakıyorum da diyebilir oyuncular. Ne diyeceksin? 12-13 yıllık bir futbol kariyerindeki oyuncu için şanssızlık. Ekonomik de düşünmek zorundalar. Ben oynamak istemiyorum diye çok demeç duymadım. Kulüpler oybirliği ile diyor. Almanya da, İspanya da kabul etti. UEFA ÖTELEYEBİLİR Ceferin açıklamasında, yüzde 80'in başlayacağını, yüzde 20'nin de başlayacağını temenni ettiğini söylüyor. Herkes kendi ülkesinin sağlığını düşünüyor, kendi kurumlarını korumaya çalışıyor. UEFA gerekirse, bir takım şeyleri öteleyebilir.

ÖNEMLİ OLAN EN AZ HASAR Fransa Ağustos ayında yeni sezona başlama kararı aldı. Bizim için önemli olan, en az hasarla 7 haftayı bitirmek. Oynansın, oynanmasın tartışmasında olmak istemiyorum. Bu kararın tek nedeni ekonomidir, başka bir şey değildir. Kulüpler de bunu istedi, oynamak istemeyenler ve devletin oynamayın dediği yerlerde tartışmalar da devam ediyor.

YAYINCI REST ÇEKEBİLİYOR Birkaç yıldır ülkemizde iyi bir süreç yönetilmedi. Ekonomik şartlarda Türkiye'de herhangi bir şirketin, herkangi bir şahsın 2-5, 3 milyar dolar verecek hali yok ama bu da beIN Sports'un koz olarak kullanabileceği bir şey değil. beIN Sports rest çekebiliyor. Takip ediyoruz, yazıları da okuyorum, konuşmaları da duyuyorum. Sayın cumhurbaşkanımızın Katar ile olan uluslararası ilişkileri olmasaydı, bu paralar falan olmazdı.

KULÜPLERİN HAKKINI VERMESİ LAZIM Diyelim ki beIN buradan gidiyorum dedi ama hiçbir şirket bağımsız olarak bunu alamaz. Gidecekler devletin bağlı olduğu şirketlere ama şirket sahiplerinin kendi paralarından bunları verme ihtimali yok ancak beIN'in de kulüplerin hakkını zamanında vermesi lazım. 40 GÜN İZOLE OLSUNLAR Günümüzde kulüplerimizden sponsorluk çekilmeleri başladı. Gerekli destekleri ülkemizde yöneticiler veriyor, burada ayağını yorganına göre uzatamamanın verdiği sıkıntıları gördük. 12 Haziran'da başlayacak ligde en önemli tavsiyem, hiç oyuncu nazına falan bakmadan, hem kendileri, hem aileleri, hem de ülkemiz için 40 gün izole olsunlar.