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Rıdvan Dilmen: İrfan Can Marsilya'ya gitmek istiyor

26.01.2021 16:28 | Son Güncelleme:
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Rıdvan Dilmen: İrfan Can Marsilya'ya gitmek istiyor

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan, hatta Fatih Terim'in "Bize gelmek istiyor" dediği Başakşehirli İrfan Can Kahveci için Fransız ekibi Marsilya'nın de devrede olduğunu söyledi. Dilmen ayrıca, yıldız futbolcunun da Avrupa'ya gitmek istediğini dile getirdi.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmayı planladığı Başakşehirli İrfan Can Kahveci'nin transferiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.Fenerbahçe, cuma günü transfer için Başakşehir'e yazılı olarak görüşme talep ettiğini belirten Dilmen, Fransız ekibi Marsilya'nın da İrfan için devrede olduğunu dile getirdi.

"TRANSFER MARSİLYA AĞIRLIKLI İLERLEYECEK"

Ünlü yorumcu konuyla ilgili, "Göksel Bey (Gümüşdağ) ile konuştum. İrfan Can Kahveci transferiyle ilgili Fenerbahçe cuma günü görüşmeyi yazılı olarak istemiş. Muhtemel fiyat artacak. Transfer büyük ihtimal Marsilya ağırlıklı ilerleyecek. Marsilya'nın İrfan Can'ı alma ihtimali çok daha fazla. Marsilya, 1,5 yıldır 10 oyuncuyu takip ediyormuş. 8'ini elemişler 2 kişi kalmış 1'i de İrfan Can. O yüzden İrfan Can'ı tercih edebilirler. Marsilya, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın vereceği bonservisin üstünde bonservis verebilir" dedi.

Rıdavan Dilmen, İrfan Can'ın Avrupa'da oynama isteğinin olduğunu ve Marsilya'ya gitmeye sıcak baktığını da sözlerine ekledi.


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