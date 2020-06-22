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Rıdvan Dilmen: İspat etsin, yorumculuğu bırakırım

GALATASARAY HABERLERİ  | 22.06.2020 07:33 | Son Güncelleme

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın 3-3 berabere kaldığı Gaziantep FK maçında tartışma yaratan 6 saniye kuralı hakkında konuştu.

Rıdvan Dilmen: İspat etsin, yorumculuğu bırakırım

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın 3-3 berabere kaldığı Gaziantep FK maçını yorumladı. Dilmen, hakem Alper Ulusoy'un daha önce yönettiği maçlarda en az 5 pozisyonda 6 saniye kuralının ihlal edildiğini iddia etti.

Dilmen'in yorumları şu şekilde;

YORUMCULUĞU BIRAKIRIM

"Bir kaç yıldır bırakın iyi niyetli olduklarını kötü niyetli olduklarını düşünüyorum. Doğrulara verilen kararları tartışıyorsak durum çok vahim demektir. Alper Ulusoy'un bundan önce son yönettiği maçta eğer en az 5 pozisyonda 6 saniye kuralı ihlal edilmediyse ben yorumculuğu bırakacağım. 4 olursa kabul etmiyorum, 5 tane! Çok iddialı konuştum şimdi ama sözümü de geri almayacağım."

"HAKEM CİN GİBİ"

"Bravo hakeme cin gibisin. 150 maçta vermedin bu maçta verdin, helal olsun. Türk futbolunun dizaynında sorun var. Kuralları biliyorsunuz uygulamıyorsunuz. Sezon sonunda medyaya lobilere bakıp öyle karar veriyorsunuz."

"MUSLERA 26 SANİYE OYNUYORDU"

"Geçen sene Muslera 6 değil 26 saniye oynuyodu. Geçen sene niye vermiyordunuz. Geçen sene o faulü veriyordunuz bu sene vermiyorsunuz. Ligin zirvesindeki 2 takım çıkışını sürdüren takımlar. Galatasaray pandemi öncesi ve sonrasında hak edecek oyunlar oynamadı. 4,5 dakika değil 4,5 saniyede verirsiniz o kararı. Hakeme hiç oraya gitme bile denir."

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