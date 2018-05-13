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Rıdvan Dilmen Osmanlıspor - Beşiktaş maçından sonra isyan etti!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.05.2018 21:47 | Son Güncelleme

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Osmanlıspor-Beşiktaş maçını yorumladı. Rıdvan Dilmen, yerli oyuncuların az forma şansı bulmasına isyan etti.

Rıdvan Dilmen ayrıca kendisi açısında sürpriz olan bir noktaya da değindi.

Rıdvan Dilmen Osmanlıspor - Beşiktaş maçından sonra isyan etti!

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Süper Lig'de şampiyonluk şansı kalmayan Beşiktaş, 33. hafta maçında düşme hattındaki Osmanlıspor ile deplasmanda karşılaştı.

Süper Lig'de şampiyonluk şansı kalmayan Beşiktaş, 33. hafta maçında düşme hattındaki Osmanlıspor ile deplasmanda karşılaştı.
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Siyah-Beyazlı ekip Başkent deplasmanından 3-2 galip ayrıldı ve Avrupa iddiasını sürdürdü. Osmanlıspor'un ise kümede kalma umutlarını zora bıraktı.

Siyah-Beyazlı ekip Başkent deplasmanından 3-2 galip ayrıldı ve Avrupa iddiasını sürdürdü. Osmanlıspor'un ise kümede kalma umutlarını zora bıraktı.
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Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, mücadeleyi değerlendirdi.

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, mücadeleyi değerlendirdi.
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İşte Dilmen'in yorumları:

İşte Dilmen'in yorumları:
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"Büyük takımlarda, hele hele 2 yıl şampiyon olduktan sonra şampiyonluk şansı olmadan çıkmak zor. Ligin de en iyi kadrosu, eksikler var."

"Büyük takımlarda, hele hele 2 yıl şampiyon olduktan sonra şampiyonluk şansı olmadan çıkmak zor. Ligin de en iyi kadrosu, eksikler var."
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"Gökhan Gönül çok vasat bir sezon geçirdi. Larin'i görmek için önemli bir maç. Çok mu boş adam diye baktım, çok da boş değil."

"Gökhan Gönül çok vasat bir sezon geçirdi. Larin'i görmek için önemli bir maç. Çok mu boş adam diye baktım, çok da boş değil."
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"Osmanlıspor kazanacak olursa bugün, Konya Kadıköy'de kaybettiği durumda son hafta bir takımla ikili averaja kalabilir."

"Osmanlıspor kazanacak olursa bugün, Konya Kadıköy'de kaybettiği durumda son hafta bir takımla ikili averaja kalabilir."
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"Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ihtimali devam ediyor. Beşiktaş gibi bir takımın şampiyon olamaması değil ama 4. sırada bitirmesi sürpriz olur."

"Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ihtimali devam ediyor. Beşiktaş gibi bir takımın şampiyon olamaması değil ama 4. sırada bitirmesi sürpriz olur."
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"Tartışılacak bir penaltı pozisyonu var. Necip'in teması var ise penaltı, net içeride."

"Tartışılacak bir penaltı pozisyonu var. Necip'in teması var ise penaltı, net içeride."
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"ZORUNLULUK OLMALI"

"ZORUNLULUK OLMALI"
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Türkiye'de ilk 11'de 2, yedek kulübesinde ise 4 civarında yerli oyuncu bulundurma zorunluluğu olmalı.

Türkiye'de ilk 11'de 2, yedek kulübesinde ise 4 civarında yerli oyuncu bulundurma zorunluluğu olmalı.
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"NEREDE BU ÇOCUKLAR?"

"NEREDE BU ÇOCUKLAR?"
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Beşiktaş'ta Türkiye sınırları içinde doğan bir Mustafa Pektemek gol attı bu sezon. Galatasaray'da da sadece Serdar Aziz var. Geri kalanlar Almancı. Bizim ebelerimizin doğurduğu çocuklar yok. Nerede bu çocuklar? 81 milyonluk ülkeyiz, nerede bu altyapılar?

Beşiktaş'ta Türkiye sınırları içinde doğan bir Mustafa Pektemek gol attı bu sezon. Galatasaray'da da sadece Serdar Aziz var. Geri kalanlar Almancı. Bizim ebelerimizin doğurduğu çocuklar yok. Nerede bu çocuklar? 81 milyonluk ülkeyiz, nerede bu altyapılar?
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"8 FALAN BEKLEMEYİN"

"8 FALAN BEKLEMEYİN"
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Maç 6-5 bitse şaşırmazdık. Fenerbahçe için de Karabükspor maçı kolay olmayacak. Öyle 8 tane falan beklemeyin.

Maç 6-5 bitse şaşırmazdık. Fenerbahçe için de Karabükspor maçı kolay olmayacak. Öyle 8 tane falan beklemeyin.
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"PARA GETİRME ŞANSI YOK"

"PARA GETİRME ŞANSI YOK"
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Galatasaray'da Gomis, Fenerbahçe'de Soldado, Beşiktaş'ta Negredo ya da Love, Konya'da Eto'o... Bunların para getirme şansı yok ki artık...'

Galatasaray'da Gomis, Fenerbahçe'de Soldado, Beşiktaş'ta Negredo ya da Love, Konya'da Eto'o... Bunların para getirme şansı yok ki artık...'
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Beşiktaş rıdvan dilmen

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