İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları...

Rıdvan Dilmen Rusya - Türkiye maçını değerlendirdi

1 / 32 Grupta 2. olmakta önemli. UEFA, 2020'ye katılın diye elinden geleni yapıyor. Rusya ile şimdi hazırlık maçı yapsaydık program bile yapmazdık.

2 / 32 Hiç beklemediğim kadar iyi bir Rusya, hiç beklemediğim kadar kötü bir Türkiye izledim. İyi taktisyen dediğimiz Lucescu, 80 dakika boyunca Rusya'nın en etkili yerine çözüm bulmadı.

3 / 32 Birlikte oynamaya alışmış, Dünya Kupası'ndaki izlenimini devam ettiren bir takım vardı. Fizik olarak da bizden çok çok daha iyi oynadılar.

4 / 32 Maçtan önce biz kazanabiliriz diyoruz ama maç sırasında Rusya sürekli bizden bir tık önde götürüyor maçı.

5 / 32 ''SON 10 YILIN EN İSTİKRARSIZ TAKIMI''

6 / 32 Çaylak diyebileceğimiz oyuncularımız var. Yenile yenile tecrübe kazanıp ısrar etmeliyiz. Son 10 yılda kadro istikrarı en zayıf takımlardan biriyiz biz. Eğer oyuncular bu diyorsak milli maç tecrübelerini arttırmamız lazım.

7 / 32 Berkay diye bir çocuk oynadı bugün. İlk resmi maçı. Nasıl oyuncu olduğunu bilmiyoruz. 3 maç oynadı daha. Stuttgart'ta da 1 maç oynadı zaten. Saha içinde bir şaşkınlığı var.

8 / 32 Milli Takım ne demek? Her şey demektir... İstiklal marşı bizim en değerli marşımızdır. Bağırarak söyleriz.

9 / 32 ''BEN FUTBOLCUYKEN...''

10 / 32 Ben çok iyi bir futbolcuydum. Lig maçlarında uçuyordum. Milli maça geliyorum, bir tutukluk oluyor. Kendi takımın gibi oyna, rahat oyna diyorlardı. Bir oynadım oynamaya, son milli maça kadar çok iyi performans gösterdim. Çünkü oynama alışkanlığım artmıştı.

11 / 32 Kaptanlık saha seçimi, kale seçimi değildir. Kaptanlık bir liderliktir. Oğuzhan, Beşiktaş gibi bir takımın kaptanı. Saha içinde bir şey demeli.

12 / 32 Rusya'nın ne güzel bir sağ tarafı var. Maden buldular oradan. Hasan Ali oyundan çıkmak zorunda kaldı. Hakan'ın zaten savunması yok. Rusya'nın sağ beki Fernandes, gördüğüm nadir iyi sağ beklerden. Sürekli aklı hücumda.

13 / 32 O madenden patır patır geldiler. Sağ kanadımızda bir tehlike yaşamadık. Sürekli sol kanadımızdan geldiler. Fernandes'i Hakan tutabilir mi?

14 / 32 ''VALBUENA'YI NİYE OYNATMIYORDU?''

15 / 32 Aykut hoca, Valbuena'yı oynatmadı. Cocu geldi, o da oynatmadı. Yetenekli değil diye oynatmadılar. Oyunun iki tarafını oynayamıyor diye oynatmadılar. Hakan da Fernandes'i kovalayamaz. İstese de yapamaz.

16 / 32 Antrenör görecek ve tedaviyi yapacak. Yapamayınca da hem oyunu hem skoru kaybediyoruz. Orta sahada ilk değişikliği Berkay'ı alarak yaptı hoca.

17 / 32 ''AAA, CENK FORMSUZ''

18 / 32 Cenk olmak kolay değil. Cengiz ve Hakan orta yapmazlar. İkisi de gelir, vurur. Böyle olunca bu takımın forvetleri çok gol atamaz. Lucescu, Hakan ve Cengiz'den içeri girip şut atmalarını istiyor. Cenk'e orta gelmeyince biz de ''Aaa, Cenk formsuz'' deriz.

19 / 32 Rusya, Avrupa'da pek kalmayan metoda gittiler. Pivot santrafor kullanıyorlar, yanlarında da giden futbolcular var. Pivot santrafor dünyada pek kalmadı artık.

20 / 32 Sol tarafımızı o kadar boş bıraktık ki, o kadar maden buldular ki... Oyunu hiç kontrol edemedik. Lucescu'nun Hasan Ali'ye yardım edecek birisini bulmamasına çok şaşırdım.

21 / 32 Bazen puan maçlarında rakibinize göre oyuncu tercihi yapabilirsiniz. Fernandes müthiş bir oyuncu. Hala nasıl CSKA'da oynuyor anlamıyorum. Onun karşısında duracak bir oyuncu oynatabilirsin bu maç için.

22 / 32 ''EĞER BÖYLEYSE BAŞKA FORVET...''

23 / 32 Niye Beşiktaş'a gelen forvetler leblebi gibi gol atıyorlardı. Quaresma sürekli orta açıyor. Gökhan, Caner orta açar. Orta oyunu var. Eğer orta açılmayacaksa Cenk yerine başka forvet bulmamız gerek.

24 / 32 Bir atasözü gibi oldu bizim milli takım için. Biz bitti demeden bitmez... Öyle şey her zaman olmaz. Bu seviyede 2-0 öne geçerlerse bırakmazlar maçı.

25 / 32 ''HERKES İSTİYOR, ARDA İSTEMİYOR''

26 / 32 Bize en az 4 savunmacı lazım. Arda solda, Hakan ortada, sağda Cengiz... Çok güzel olurdu. Herkes ister bunu. Lucescu ister. Sadece Arda istemiyor bunu.

27 / 32 Yaptığı olaylardan sonra kusura bakmasın ama ''Ah Arda olsa keşke'' diyemiyoruz. Lucescu'nun da Arda'yı aradığını biliyorum.

28 / 32 ''YAPMA ARTIK ARDA BUNLARI''

29 / 32 Geçen hafta tanıdığımız birinin düğününde gördüm. Arda nasıl iyi çalışıyormuş, çok formdaymış. Emre Belözoğlu da, Abdullah hoca da aynısını söylüyordu ama yapma Arda sen de artık bunları.

30 / 32 Ne öyle ya? Silahlar, kavgalar falan. Arda kusura bakmasın artık. Lucescu da almayınca artık hak ettin diyoruz. Bu olayları yaşamamış olsa, tam lider olabilecek bir pozisyonda oyuncuydu, herkes vermek istiyor sorumluluğu ama kendi bana vermeyin diyor.

31 / 32 Arda'nın annesi, babası da şahane insandır. Futbol öyle bir şeydir ki Volkan 36 yaşında tartışılıyor. Kıymet bilmek önemlidir. Futbolculuk, dünyadaki en güzel meslek. Hobi bir kere. Arda, Gökhan... Ya kim verir bu fırsatı size bir daha? Yapmayın artık.