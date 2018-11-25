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Rıdvan Dilmen, Trabzonspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.11.2018 21:37 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Trabzonspor’un Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ettiği maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, sarı lacivertlilerin teknik direktörü Koeman’a yüklendi… Rıdvan Dilmen çok çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Dilmen’in açıklamaları...

Rıdvan Dilmen, Trabzonspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Trabzon’un nesi meşhurdur? Fıkrası. Maç 2-2 bitse, al, fıkra diye anlat. Trabzonspor bu kadar rahat Fenerbahçe maçı oynamamıştır. Maç 2-0 bitse bile hayıflanmalıydı.

Trabzon’un nesi meşhurdur? Fıkrası. Maç 2-2 bitse, al, fıkra diye anlat. Trabzonspor bu kadar rahat Fenerbahçe maçı oynamamıştır. Maç 2-0 bitse bile hayıflanmalıydı.

Fenerbahçe adına facia olabilirdi. Bugün Trabzonspor – Fenerbahçe rekabetindeki en farklı skor oluşabilirdi…

Fenerbahçe adına facia olabilirdi. Bugün Trabzonspor – Fenerbahçe rekabetindeki en farklı skor oluşabilirdi…

‘FACİA BİR SONUÇ OLURDU’

‘FACİA BİR SONUÇ OLURDU’

Trabzonspor’un sol beki Novak, bugün 4 gol atabilirdi. 3 dakikalık özet veriyor ya beIN Sports, bu haftalık idare etsinler, aynı paradan 6 dakikalık versinler.

Trabzonspor’un sol beki Novak, bugün 4 gol atabilirdi. 3 dakikalık özet veriyor ya beIN Sports, bu haftalık idare etsinler, aynı paradan 6 dakikalık versinler.

İzlemeyenler için söyleyeyim, son bölümler dışında Trabzonspor, Fenerbahçe’ye tarihinin en büyük farkını bugün atardı. Çok daha facia bir sonuç olurdu.

İzlemeyenler için söyleyeyim, son bölümler dışında Trabzonspor, Fenerbahçe’ye tarihinin en büyük farkını bugün atardı. Çok daha facia bir sonuç olurdu.

Son bölümler dışında Trabzonspor, Fenerbahçe’ye tarihinin en büyük farkını bugün atabilirdi.

Son bölümler dışında Trabzonspor, Fenerbahçe’ye tarihinin en büyük farkını bugün atabilirdi.

‘KEŞKE 3-0 BİTSEYDİ’

‘KEŞKE 3-0 BİTSEYDİ’

Bir Fenerbahçeli olarak acayip üzüntü duydum. 3-0 bitseydi keşke, başkan ve yönetim bir hamle yapmaz diye endişeleniyorum.

Bir Fenerbahçeli olarak acayip üzüntü duydum. 3-0 bitseydi keşke, başkan ve yönetim bir hamle yapmaz diye endişeleniyorum.

Hiçbir lisanslı teknik direktör, bir futbol takımına bundan büyük kötülük yapamaz. Futbolla falan alakası yok bu arkadaşın. Cocu’nun ardından göndereceksin teşekkür edip.

Hiçbir lisanslı teknik direktör, bir futbol takımına bundan büyük kötülük yapamaz. Futbolla falan alakası yok bu arkadaşın. Cocu’nun ardından göndereceksin teşekkür edip.

‘ALİ KOÇ SON DERECE KÖTÜ YÖNETİM GÖSTERMİŞTİR’

‘ALİ KOÇ SON DERECE KÖTÜ YÖNETİM GÖSTERMİŞTİR’

Ali Koç, görevden birini aldın, bir tanesini daha al. Yazık olur Fenerbahçe’ye. Facia bir görüntü var.

Ali Koç, görevden birini aldın, bir tanesini daha al. Yazık olur Fenerbahçe’ye. Facia bir görüntü var.

Ali Koç şu ana kadar yapılanlara bakıldığında, son derece kötü bir yönetim göstermiştir. Ali Koç taraftarlıktan gelmedir.

Ali Koç şu ana kadar yapılanlara bakıldığında, son derece kötü bir yönetim göstermiştir. Ali Koç taraftarlıktan gelmedir.

Fenerbahçe bundan önce çok farklı yenilgiler görmüştür, ben oynarken de gördük ama böyle bir oyun görmedim.

Fenerbahçe bundan önce çok farklı yenilgiler görmüştür, ben oynarken de gördük ama böyle bir oyun görmedim.

Ali Koç size sesleniyorum. Bu antrenörle giderseniz, Akhisar’ı yenemez Fenerbahçe. Bu teknik direktör futbol oyununu bilmiyor”

Ali Koç size sesleniyorum. Bu antrenörle giderseniz, Akhisar’ı yenemez Fenerbahçe. Bu teknik direktör futbol oyununu bilmiyor”
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Fenerbahçe rıdvan dilmen

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
teşekkürler Ali koç
Tarihi farkı kaçırdı adamlar.
Rıdvan evirdiler cevirdiler rıdvan puhaaa
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