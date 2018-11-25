İşte Dilmen’in açıklamaları...

Rıdvan Dilmen, Trabzonspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Trabzon’un nesi meşhurdur? Fıkrası. Maç 2-2 bitse, al, fıkra diye anlat. Trabzonspor bu kadar rahat Fenerbahçe maçı oynamamıştır. Maç 2-0 bitse bile hayıflanmalıydı.

Fenerbahçe adına facia olabilirdi. Bugün Trabzonspor – Fenerbahçe rekabetindeki en farklı skor oluşabilirdi…

‘FACİA BİR SONUÇ OLURDU’

Trabzonspor’un sol beki Novak, bugün 4 gol atabilirdi. 3 dakikalık özet veriyor ya beIN Sports, bu haftalık idare etsinler, aynı paradan 6 dakikalık versinler.

İzlemeyenler için söyleyeyim, son bölümler dışında Trabzonspor, Fenerbahçe’ye tarihinin en büyük farkını bugün atardı. Çok daha facia bir sonuç olurdu.

Son bölümler dışında Trabzonspor, Fenerbahçe’ye tarihinin en büyük farkını bugün atabilirdi.

‘KEŞKE 3-0 BİTSEYDİ’

Bir Fenerbahçeli olarak acayip üzüntü duydum. 3-0 bitseydi keşke, başkan ve yönetim bir hamle yapmaz diye endişeleniyorum.

Hiçbir lisanslı teknik direktör, bir futbol takımına bundan büyük kötülük yapamaz. Futbolla falan alakası yok bu arkadaşın. Cocu’nun ardından göndereceksin teşekkür edip.

‘ALİ KOÇ SON DERECE KÖTÜ YÖNETİM GÖSTERMİŞTİR’

Ali Koç, görevden birini aldın, bir tanesini daha al. Yazık olur Fenerbahçe’ye. Facia bir görüntü var.

Ali Koç şu ana kadar yapılanlara bakıldığında, son derece kötü bir yönetim göstermiştir. Ali Koç taraftarlıktan gelmedir.

Fenerbahçe bundan önce çok farklı yenilgiler görmüştür, ben oynarken de gördük ama böyle bir oyun görmedim.