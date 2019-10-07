Rıdvan Dilmen: Türk futbolunda bu kadar rezalet yaşanmadı

İşte Rıdvan Dilmen'in NTV'de yayınlanan %100 Futbol programındaki açıklamaları...

MAÇ ÖNCESİ

"Alanyaspor, Beşiktaş'tan bir oyuncu fazlaymış gibi oynuyor. Bu da Alanyaspor'un neden bu kadar çok puan aldığını, Beşiktaş'ın ise neden bu hâlde olduğunu gösteriyor. Atiba Hutchinson ve Oğuzhan Özyakup, aslında Abdullah Avcı'nın ilk 11 oyuncusu değil. Atiba'nın yakaladığı pozisyonda Alanyaspor kalecisi cinlik yaparak golü önledi. Orada Atiba, kalecinin kendisine doğru hareketlendiğini görünce müdahale geleceğini zannetti.

BURAK YILMAZ KIRMIZI KART GÖRMELİYDİ

Bizim ülkemizde büyükler geriye giderken, Anadolu kulüpleri de doğru yapılanmayla ileri gidiyor. Örneğin Rıza Çalımbay yaptığı sert takımla 12 puan toplamış. Aynı şekilde Konyaspor 12 puan yapmış. Yani maçları artık çok zor kazanıyorsunuz. Üç büyükleri seyrettiğimiz zaten hepsinin de pozisyon kısırlığı çektiğini görüyoruz. Zira ne rakiplerini açabiliyor ne de maçları tek kaleye çevirebiliyorlar. Beşiktaş maçı kazanabilir mi? Evet, bu mümkün. Hakemle ilgili konuşacak olursak Jeremain Lens'e gösterilen sarı kartı doğru bulmuyorum. Burak Yılmaz'a gösterilen sarı kartın da hafif kaldığını düşünüyorum. Çünkü attığı dirseğin şiddetli olduğunu düşünüyorum. Üç büyük takımın maçlarında da VAR hakemlerinin inanılmaz formsuz olduğunu gördüm.