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Rıdvan Dilmen: Türk futbolunu katlettiler

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 12.05.2019 09:03 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti ve puanını 66'ya çıkartarak liderliğini sürdürdü. Galatasaray'da Emre Akbaba ağır bir sakatlık geçirdi. iki takım futbolcuları gözyaşlarına boğuldu. Çaykur Rizespor'da Samudio kırmızı kart gördü.

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında mücadeleyi değerlendirdi.

İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN YORUMLARI:

"Galatasaray olgun bir takım gibi oynamaya çalışıyor. Ben bunu Atiker Konyaspor maçında da gördüm."

"Galatasaray olgun bir takım gibi oynamaya çalışıyor. Ben bunu Atiker Konyaspor maçında da gördüm."

"Ancak orta sahası yaratıcı değil. Ndiaye, Feghouli ve Fernando'nun attığı şutlarla gol bekliyorlar."

"Ancak orta sahası yaratıcı değil. Ndiaye, Feghouli ve Fernando'nun attığı şutlarla gol bekliyorlar."

"Nitekim Feghouli de klasik gollerinden birini attı. Açıkçası maç her şeye gebe."

"Nitekim Feghouli de klasik gollerinden birini attı. Açıkçası maç her şeye gebe."

"Zemin çok güzel. Çaykur Rizespor kazanmak istiyor ve zaten ikinci yarının da en iyi takımlarından biri."

"Zemin çok güzel. Çaykur Rizespor kazanmak istiyor ve zaten ikinci yarının da en iyi takımlarından biri."

"Penaltı pozisyonunda hakemin VAR'a gitmesi normal. Ancak buradaki soru şu: Müdahale sırasında korner kullanılmış mıydı?"

"Penaltı pozisyonunda hakemin VAR'a gitmesi normal. Ancak buradaki soru şu: Müdahale sırasında korner kullanılmış mıydı?"

"Eğer top oyundaysa penaltı doğru ama korner kullanılmamışsa karar yanlış."

"Eğer top oyundaysa penaltı doğru ama korner kullanılmamışsa karar yanlış."

"Penaltı atışının da tekrar gerektirip gerektirmediği soru işareti. Bunu hakem hocaları değerlendirecektir."

"Penaltı atışının da tekrar gerektirip gerektirmediği soru işareti. Bunu hakem hocaları değerlendirecektir."

"Sonuç olarak tatlı kurnazlıklar olmaması lazım."

"Sonuç olarak tatlı kurnazlıklar olmaması lazım."

"Bana onu bunu anlatmayın, MHK'yı falan da suçlamayın. Orada ben de olabilirdim. Mustafa Çulcu ve ekibi, Türk futbolunu katlettiler. Dünyada adil olmayan tek oyun Türkiye'de oynanıyor."

"Bana onu bunu anlatmayın, MHK'yı falan da suçlamayın. Orada ben de olabilirdim. Mustafa Çulcu ve ekibi, Türk futbolunu katlettiler. Dünyada adil olmayan tek oyun Türkiye'de oynanıyor."

"Galatasaray gol atmamış olsaydı, bu maç 25 dakika daha oynanırdı. Sizce Başakşehir, bu şekilde maç kazanmış olsa ne olurdu?"

"Galatasaray gol atmamış olsaydı, bu maç 25 dakika daha oynanırdı. Sizce Başakşehir, bu şekilde maç kazanmış olsa ne olurdu?"
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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Çaykur Rizespor Galatasaray

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