Rıdvan Dilmen: Türk futbolunu katlettiler

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında mücadeleyi değerlendirdi.

İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN YORUMLARI:

"Galatasaray olgun bir takım gibi oynamaya çalışıyor. Ben bunu Atiker Konyaspor maçında da gördüm."

"Ancak orta sahası yaratıcı değil. Ndiaye, Feghouli ve Fernando'nun attığı şutlarla gol bekliyorlar."

"Nitekim Feghouli de klasik gollerinden birini attı. Açıkçası maç her şeye gebe."

"Zemin çok güzel. Çaykur Rizespor kazanmak istiyor ve zaten ikinci yarının da en iyi takımlarından biri."

"Penaltı pozisyonunda hakemin VAR'a gitmesi normal. Ancak buradaki soru şu: Müdahale sırasında korner kullanılmış mıydı?"

"Eğer top oyundaysa penaltı doğru ama korner kullanılmamışsa karar yanlış."

"Penaltı atışının da tekrar gerektirip gerektirmediği soru işareti. Bunu hakem hocaları değerlendirecektir."

"Sonuç olarak tatlı kurnazlıklar olmaması lazım."

"Bana onu bunu anlatmayın, MHK'yı falan da suçlamayın. Orada ben de olabilirdim. Mustafa Çulcu ve ekibi, Türk futbolunu katlettiler. Dünyada adil olmayan tek oyun Türkiye'de oynanıyor."