Rıdvan Dilmen: Vedat Muriç, Alex ile oynasa 25 gol atardı

Süper Lig'in 5'inci haftasında Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Fenerbahçe, 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-1 galip ayrıldı ve iki hafta sonra 3 puanla tanıştı. Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, 90 dakikayı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

DİLMEN'İN İLK YARI AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

Fenerbahçe'de problemin devam ettiğini belirten Dilmen, ''Garry'nin pozisyonuna Kruse geçti. Geçen haftadaki problemin bu hafta da devam ettiğini düşünüyorum Fenerbahçe'de, arkadakiler ve öndekiler. Ankaragücü geçen hafta bir travma yaşadı. Kendi evinde 4-0 yenildi. Bu haftada Fenerbahçe'ye konuk oldu ve konsantrasyonu geçen hafta ile aynı olmaz'' dedi.

Fenerbahçe'nin yaratıcı oyuncu eksikliği yaşadığını belirten Dilmen, ''Fenerbahçe, şu an 3 ön liberoyla oynuyor. 1 tane santrafordan kırma oyuncuyu sol açığa koyuyorsunuz. Bu ikilemi atlatması lazım Fenerbahçe'nin. Zajc tarzı bir oyuncu lazım. Yaratıcılık azaldı. Tolga yerine Zajc ile başlarım ikinci yarıya." diye konuştu.