İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;

Rıdvan Dilmen Yukatel Denizlispor - Galatasaray maçını değerlendirdi

İlk yarı 5 dakika uzadı. Süper Kupa finalinde 120 dakikada 3 dakika uzatma oldu. Denizlispor Yücel hocayla devam ederek doğru yaptı. MHK için hayırlısı olsun. Çok yeni arkadaşlar var. Yeni çıkan kurallar maçın devamını etkiliyor. Penaltıyı kim verdi? Ali Palabıyık çağırdı. Pozisyonu izlediğiniz zaman hakem pozisyonu net görüyor. Eyvah, cezaya girdim diye düşünmüştür.

İngiltere, VAR için 1 sene bekledi. 1 sene herkes uyguladıktan sonra İngiltere'de 90 saniyede karar verme zorunluluğu çıktı. Oyunun hızı aksamasın diye. İlk yarıda 5 dakika uzatma oldu bizde.

Penaltı pozisyonunda basma var. Bence Babel'i ikinci sarı karttan atmalıydı. Bence hakem riske girmedi. Belki de görmemiştir. Babel'in sarı kartı var, bari girme baraja. Marcao kötü bir tandemde yakalandı. 2. sarı kartta atılmak için gitti. Ortalama böyle bir oyuncu bu hamleyi yapmaz.

Geçen sene şampiyon olmuş takım, teknik ekip, kadro devam ediyor hatta transfer devam ediyor. Denizlispor bir alt ligden çıktı büyük bütçeli haksız bir rekabetin içine geliyor, bunu iyi değerlendirmesi lazım. Alt ligden Süper lige çıkan üç takımdan minimum bir tanesi kümeye tekrar düşer. Bunun için önlem almaları lazım olacak.

Bazı teknik direktörlerin bir imajı vardır. Bazıları kendi yaratır, Mehmet Altıparmak gibi Yücel hoca gibi. Gazişehir çıktı hocası ile devam etmek istemedi. Yücel hoca çok düzgün kurstan arkadaşımız, iyi bir teknik adamdır. Süper Lig dışında Karabük'ü biliyorum onun dışında takım yönetti mi, bilmiyorum. Şimdi ise yönetim devam etmek istedi.

"PENALTI DOĞRU KARARDI"

Bugün maç Galatasaray'a penaltı ile geldi. Kurallar gereği doğru karar verildi. Oyuncu bastı, Ali Palabıyık gördü çağırdı.

Hakemin görmediği bir pozisyonda, açısı olmayan bir pozisyonda görmezse VAR girer devreye. Eğer tam tersi olursa, hakem açısı olmasına rağmen görmez ise hakeme ceza gelir.

Yeni çıkan kurallara göre kalecinin bir ayağının çizgide olması gerektiğini düşünüyorum. Bu yıl penaltılarda Avrupa'da, Türkiye'de de uygulanırsa penaltıları, geçen sene kaçan penaltı sayısı %29.4

Bugün kaleci nizami kalecilik yapmasına rağmen, sağ ayağı çizgide. Galatasaray penaltıda sezonu Diagne ile bitirdi. Takımın birinci penaltıcısı Selçuk kullandı bu kırılma anında.

Galatasaray'da, bunu hazırlık maçlarında gördük, sorun sadece skorlar ile ilgili değil. Süper Kupa'da bir bölüm izledim yorum yapmayacağım.

"MARCAO'NUN AMATÖR GİBİ..."

Marcao'nun bir amatör gibi 2. sarı kartı görmesi kötü oldu. Uzun topta ofsayta düşürmedi taktik faul ile ilk sarı kart aldı. İkinci sarı kart da acemice kırmızı kartı aldı. Sarı kartlı olmayan oyuncunun değil sarı kartı olan oyuncunun da yapmayacağını yaptı Marcao.

Fiziki durumdan dolayı, bundan 6-7 önce geleceğin en iyi oyuncu olarak lanse edilen Recep inanılmaz iyi oyun oynadı. Galatasaray orta sahası yorulunca at koşturmaya başladı. Recep Niyaz bir orkestra şefi gibi maçı yönetti. Bugün Türkiye Recep'e hayran olabilir ama 13-14 yaşlarında da böyleydi. Recep bu sene lige damgasını vurur diye düşünüyorum. Şans yoktur futbolda ödül vardır, Allah ödülü verir. İstedi istedi, aradı hatta Luyindama gibi oyuncunun üstünden kafa vuruşu yaptı. Oyuncular arasındaki maça bakışları, o hava topunda Recep'in maça konsatrasyonunu gösteriyor. Recep Niyaz önderliğinde 9 yıl sonra Denizlispor bugün hak ettikleri bir galibiyet aldı. Maç 11'e 11 olsaydı Galatasaray gol bulabilirdi.

Galatasaray her zaman ligin favorisidir. Bazı mağlubiyetler, derstir. Bir tokat yemeniz lazım. Hazırlık maçları da iyi bitmedi. Fiorentina 4-1 ama 6-1 veya 7-1 bitebilirdi. Galatasaray, Ndiaye dinamizmini kaybetti. Babel oyun disipline sahip değil, içeri çok girdi. Jimmy hücumda hiçbir şey yapamaz oldu. Donk ile değişiklik yapıp, orta saha başlayan maça Selçuk-Belhanda ile devam etti.

etti. İkinci yarı Denizlispor topu vermemeye başladı. Topun peşinden koşmaktan yorulan Belhanda hata yapıp sarı kart gördü. Selçuk toplara koşamadı. Linnes gibi dinamik oyuncuları kullanılabilirdi.

"GALATASARAY'IN GENİŞ KADROYA İHTİYACI VAR"

Çok geniş kadroya ihtiyacı var Galatasaray'ın. Ekonomik olarak şampiyonluk yarışında çok çok önünde rakiplerin. Geçen sene banko oynayan, dünya kupasında oynayan Nzonzi geldi Galatasaray'a. 5 şampyionluk adayı var: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Trabzonspor. En geniş kadro Başakşehir'de.

Fatih Terim diğer teknik adamlardan daha avantajlı, oyuncu grubu 3-5 maç kaybetse de hoca burada diyor. Kredisi, CV'si var oyuncunun gözünde. Haftaya Konya'ya içerde kaybetsin oyuncular ne oluyor demez.

Bu durumlarda Abdullah Hoca ve Ersun hocanın avantajı yok, onların kaybetme şansı yok. Yarın birkaç maç kaybetse Ünal hoca tarrtışma konusu olur. Bu avantaj sırasında 6 maçtır maç kazanmıyorsa 11 maçta 6 maç kazanmıyorsa Fatih Terim'in daha dikaktli olması lazım. 20 kupası var, şampiyonluklar görmüş, 3 kupa görmüş bu ligin bir abisi pozisyonunda Fatih Terim.

"FALCAO'NUN OLMAMA İHTİMALİNE KARŞIN..."

Falcao'nun olmama ihtimaline karşın Diagne'nin gitmeme ihtimali ne olacak? Falcao olmadı, ne yapacaksınız? Ligler başladı, Şampiyonlar Ligi geliyor. Fatih Terim'in bugün Diagne ile başlaması doğru karar.

karar. Oyuncuların moral motivasyonunu, hele hele Galatasaray alt yapısından yetişmedi ise Diagne gibi problemli ise hiç umursamayabilir. Onu yapmaması için hoca Diagne'yi 11 başlattı. Belki otelde seninle devam etmek istiyoruz demiştir.

Galatasaray kötü başlamadı, 10 kişi kalınca zorlandı. Genel anlamda büyük kulüplerin dışarıda sıkntıları var. Geçen sene tek rakiple mücadele etti Galatasaray. Şimdi Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor şampiyonluk yarışında