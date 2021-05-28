Rıdvan Yılmaz: A Milli Takım hayalimdi

A Milli Takım ile Avrupa Şampiyonası hazırlık kampında bulunan Beşiktaş’ın 20 yaşındaki sol beki Rıdvan Yılmaz, ay-yıldızlıların sosyal medya hesabında sorulara cevap verdi.

Geride kalan sezonun kendisi için çok güzel geçtiğini dile getiren Rıdvan, "Sonuç olarak genç yaşımda çok tecrübe edindiğim bir sene oldu. A Milli Takım'a seçilmem, maçlar, şampiyonluk hepsi bana özgüven verdi. Burada olmaktan mutluyum, Beşiktaş’ta oynamaktan mutluyum. Hayallerimin çoğunu bu sene yaşadım" diye konuştu.

"A MİLLİ TAKIM TAKIM HAYALİMDİ"

A Milli Takım aday kadrosunda ismini gördüğü zaman hissettiği duyguların sorulması üzerine genç oyuncu, “Öncesinde evraklar istendiği zaman insan acaba olacak mı gibi bir düşünceye kapılıyor. Ben de canlı yayında öğrendim. Adımı duyduğum anda kalbimde kelebekler uçuştu. Sonuçta burası hayalimdi. Şu an buradayım inşallah güzel geçer benim için” şeklinde konuştu.

A Milli Takım’da olmanın alt gruplara göre daha fazla sorumluluk yüklediğine değinen Rıdvan, “İnşallah bir ömür boyu Türkiye formasını terleteceğim” dedi.