Rıdvan Yılmaz son dakika gelişmesi sonrası merak konusu oldu. Rangers'ın 6,5 milyon Euro bonservis bedelin ile bir sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında Rıdvan Yılmaz'ı renklerine bağlamaya hazırlandığı aktarıldı. Peki Rıdvan Yılmaz kimdir? Rangers'ın Beşiktaş'la anlaştığı Rıdvan Yılmaz nereli ve kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Detaylar haberimizde...

RIDVAN YILMAZ KİMDİR?

Rıdvan Yılmaz 21 Mayıs 2001 tarihinde İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde dünyaya geldi.

Rıdvan Yılmaz sol bek mevkisinde Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta oynamaktadır.

RIDVAN YILMAZ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Rıdvan Yılmaz altyapı kariyeri:

2009-2019 Beşiktaş

Rıdvan Yılmaz profesyonel kariyeri:

2019- Beşiktaş

Rıdvan Yılmaz Milli takım kariyeri:

2016-2017 Türkiye U-16

2017-2018 Türkiye U-17

2018-2019 Türkiye U-18

2019-2020 Türkiye U-19

2020-2021 Türkiye U-21

2021- Türkiye

