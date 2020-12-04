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Rıdvan Yılmaz: Milli takım bana uzak hedef değil

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 04.12.2020 21:39 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz, Kasımpaşa karşısındaki 3-0'lık galibiyeti değerlendirdi.

Rıdvan Yılmaz: Milli takım bana uzak hedef değil

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Rıdvan Yılmaz, Kasımpaşa galibiyetini değerlendirdi.

Rıdvan Yılmaz açıklamasında; "Bizim için Başakşehir ve Fenerbahçe galibiyetleri, bu maçı daha da önemli kıldı. Bu seriyi devam ettirmek istiyoruz, Alanya zorlu bir deplasman, inşallah onu da kazanıp seriyi devam ettireceğiz. Sakatlık olmazsa her şeyin güzel olacağını düşünüyorum. Hayalim tabii ki burada oynayıp Avrupa'ya çıkmak ama daha erken. Önce Beşiktaş'ta hakkını verip, sonra Avrupa'ya gitmek isterim." dedi.

Genç sol bek milli takım için; "Şenol hocam ile daha önce çalıştım, beni tanıyan bir hoca, ilk kez şans veren bir hoca. Burada iyi oynamaya devam edersem, milli takım uzak bir hedef değil." açıklamasında bulundu.

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