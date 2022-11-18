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  4. Rihanna açıldıkça açıldı! Deri iç çamaşırının arkası resmen yok

Rihanna açıldıkça açıldı! Deri iç çamaşırının arkası resmen yok

18.11.2022 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rihanna, yeni Savage x Fenty serisinin tanıtımını yaparken siyah dantelli ve deri iç çamaşırlarıyla açık saçık bir görüntü sergiliyor. Rihanna iddialı iç çamaşırları tanıtmak için sosyal medyada hiç çekinmedi.

Rihanna açıldıkça açıldı! Deri iç çamaşırının arkası resmen yok

Rihanna, iç giyim ve kozmetik markası ile geçen yıl servetini 1.4 milyar doların üzerine çıkarmıştı. Markası için çalışan ve ürünlerini kendi de tanıtan Rihanna yine olay oldu.

Rihanna en son çıkan ürününü inkar edilemez derecede seksi bir şekilde tanıtırken banka hesabında neden bu kadar çok rakam olduğunu gösterdi.

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Savage X Fenty'nin yeni ürünlerini tanıtan Rihanna deri iç çamaşırlarıyla olay oldu.

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Rihanna'nın korse bağcıklarının poposunda yer alması ve bu halleri de sergilemesi sosyal medyayı salladı.

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Bir çocuk annesi, daha önce Cindy Crawford ve Gigi Hadid gibi süper modelleri kendisi için yürümeleri için ikna ettiğinde, "Bu benim için her şeyin önüne geçer," diye itirafta bulunmuştu. Rihanna'nın bir sonraki hedefi ise Beyonce.

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Rihanna

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