Rihanna açıldıkça açıldı! Deri iç çamaşırının arkası resmen yok

Rihanna, iç giyim ve kozmetik markası ile geçen yıl servetini 1.4 milyar doların üzerine çıkarmıştı. Markası için çalışan ve ürünlerini kendi de tanıtan Rihanna yine olay oldu.

Rihanna en son çıkan ürününü inkar edilemez derecede seksi bir şekilde tanıtırken banka hesabında neden bu kadar çok rakam olduğunu gösterdi.

Savage X Fenty'nin yeni ürünlerini tanıtan Rihanna deri iç çamaşırlarıyla olay oldu.

Rihanna'nın korse bağcıklarının poposunda yer alması ve bu halleri de sergilemesi sosyal medyayı salladı.

Bir çocuk annesi, daha önce Cindy Crawford ve Gigi Hadid gibi süper modelleri kendisi için yürümeleri için ikna ettiğinde, "Bu benim için her şeyin önüne geçer," diye itirafta bulunmuştu. Rihanna'nın bir sonraki hedefi ise Beyonce.