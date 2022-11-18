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Merve Boluğur boşanıyor! "Senin gibi hatunu elinden kaçıran adama ne denir?" sorusuna bakın ne yanıt verdi

18.11.2022 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mert Aydın ile kısa süren evliliğine bugün resmi olarak nokta koyacak olan Merve Boluğur takipçileriyle soru-cevap yaptı. Sosyal medyasında yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ve Aydın soyadını kaldıran ünlü oyuncu "Senin gibi hatunu elinden kaçıran adama ne denir?" sorusuna bakın ne yanıt verdi.

Merve Boluğur boşanıyor! "Senin gibi hatunu elinden kaçıran adama ne denir?" sorusuna bakın ne yanıt verdi

2 Ekim'de evlenen Merve Boluğur ile Mert Aydın boşanmak için mahkemeye başvurdu. Merve Boluğur ise ilk açıklamayı yaptı. 18 Kasım'da resmi olarak boşanacak olan Merve Boluğur "Olmadı teşekkürler... Hayat bu... Mert'e de mutluluklar güzel günlerimiz için teşekkürler" mesajını paylaştı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Merve Boluğur, soru-cevap etkinliği yaparak takipçilerine içini döktü.

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Sosyal medyada hayranlarının sorularını yanıtlayan Boluğur, "Senin gibi hatunu elinden kaçıran adama ne denir?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Benim de noksanlıklarım var ama delikanlıyımdır."

Ekran Alıntısı

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BEKARET YANITI UTANDIRMIŞTI

Düğünden kısa süre önce evleneceği için çok mutlu olduğunu dile getiren ünlü oyuncu, yayında fenomenin, "Evlendiğinde kırmızı kurdele takacak mısın?" sorusuna, "Bekaret kemeri asacağım!" cevabını vererek Mert Aydın'ı utandırmıştı.

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