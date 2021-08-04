Rihanna artık resmen dolar milyarderi

Gerçek adı Robyn Rihanna Fenty olan Barbados doğumlu şarkıcı, Oprah Winfrey’den sonra eğlence dünyasının en zengin kadın yıldızı unvanını da ele geçirdi.

Müzik çalışmalarını geri plana itip moda alanına yönelen Rihanna'nın iç çamaşırı markasının bu yılın başlarında 1 milyar dolarlık değere ulaştığı açıklanmıştı. Uzun süredir en çok kazananlar listelerinde yer alan Rihanna böylece yeni bir rekora imza atmış oldu.

Rihanna, kadın giyim markası Fenty'i, pandemide zarar ettiği gerekçesiyle kapatma kararı almıştı. Tam herkes onun artık moda alanında iflas ettiğini düşünürken, ünlü yıldızın iç çamaşırı markası Savage X Fenty yüzde 150 büyüdü.

KENDİ KENDİNE ZENGİN OLDU

Müzik dünyasından sonra moda dünyasına adım atan 32 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı Rihanna, geçen yılın ekim ayında Forbes'in ABD'de kendi girişimiyle zengin olan kadınlar listesine ilk kez girmişti.

Rihanna, müzik ve kozmetikten elde ettiği gelirle Forbes'un maaş, sponsor gelirleri ve kar paylarını hesaba katarak hazırladığı listede 600 milyon dolarlık servetiyle 33'üncü sırada yer aldı.

BAŞKA ÜNLÜLER DE VAR

Rihanna daha önce "kendi girişimleriyle zengin olan kadınlar" listesinde de yer almıştı. Bu listede Rihanna'nın yanı sıra dünyaca ünlü sanatçılar arasında Madonna (550 milyon dolar), Celine Dion (455 milyon dolar), Beyonce (420 milyon dolar), Barbra Streisand (400 milyon dolar), Taylor Swift (365 milyon dolar), Lady Gaga ve Jennifer Lopez (150'şer milyon dolar) yer aldı.





