MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Rihanna artık resmen dolar milyarderi

Rihanna artık resmen dolar milyarderi

04.08.2021 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde müzik çalışmalarının yanı sıra iç çamaşını koleksiyonuyla da adını duyuran Rihanna atık resmen dolar milyarderi. 33 yaşındaki şarkıcı 1,7 milyar dolarlık servetiyle milyarderler kulübüne girdi. Haberi Forbes dergisi duyurdu.

Rihanna artık resmen dolar milyarderi

Gerçek adı Robyn Rihanna Fenty olan Barbados doğumlu şarkıcı, Oprah Winfrey’den sonra eğlence dünyasının en zengin kadın yıldızı unvanını da ele geçirdi.

Rihanna, iç giyim defilesinde kullandığı hadis için Müslümanlardan özür diledi

Müzik çalışmalarını geri plana itip moda alanına yönelen Rihanna'nın iç çamaşırı markasının bu yılın başlarında 1 milyar dolarlık değere ulaştığı açıklanmıştı. Uzun süredir en çok kazananlar listelerinde yer alan Rihanna böylece yeni bir rekora imza atmış oldu.

rihanna

Rihanna, kadın giyim markası Fenty'i, pandemide zarar ettiği gerekçesiyle kapatma kararı almıştı. Tam herkes onun artık moda alanında iflas ettiğini düşünürken, ünlü yıldızın iç çamaşırı markası Savage X Fenty yüzde 150 büyüdü.

KENDİ KENDİNE ZENGİN OLDU

Müzik dünyasından sonra moda dünyasına adım atan 32 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı Rihanna, geçen yılın ekim ayında Forbes'in ABD'de kendi girişimiyle zengin olan kadınlar listesine ilk kez girmişti.

rihanna-kendi-ic-camasir-markasinin-tanitimini-13865329_2518_m

Rihanna, müzik ve kozmetikten elde ettiği gelirle Forbes'un maaş, sponsor gelirleri ve kar paylarını hesaba katarak hazırladığı listede 600 milyon dolarlık servetiyle 33'üncü sırada yer aldı.

27843494-8273975-Lovely_look_Rihanna_has_never_looked_better_in_these_two_new_gla-m-8_1588254840928

BAŞKA ÜNLÜLER DE VAR

Rihanna daha önce "kendi girişimleriyle zengin olan kadınlar" listesinde de yer almıştı. Bu listede Rihanna'nın yanı sıra dünyaca ünlü sanatçılar arasında Madonna (550 milyon dolar), Celine Dion (455 milyon dolar), Beyonce (420 milyon dolar), Barbra Streisand (400 milyon dolar), Taylor Swift (365 milyon dolar), Lady Gaga ve Jennifer Lopez (150'şer milyon dolar) yer aldı.

Rihanna

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Devlet, milletine bir açıklama borçludur""Devlet, milletine bir açıklama borçludur"
PARTNERArkadaşının eşini hamile bırakmıştı! Servetini harcıyorArkadaşının eşini hamile bırakmıştı! Servetini harcıyor
Sete arabayla gitmek yoktu! Kıyafetlerimizi kendimiz alıyorduk!Sete arabayla gitmek yoktu! Kıyafetlerimizi kendimiz alıyorduk!
Anahtar Kelimeler:
Rihanna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hesabı olanlar dikkat: Limit iki katına çıktı

Hesabı olanlar dikkat: Limit iki katına çıktı

Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Kritik saat belli oldu

Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Kritik saat belli oldu

Orman yangınlarında son durum

Orman yangınlarında son durum

Atina’da binlerce dönüm alan kül oldu

Atina’da binlerce dönüm alan kül oldu

İstanbul'da ormanlık alanda yangın

İstanbul'da ormanlık alanda yangın

Asker kıyafetiyle dolaşıyorlardı! Yakalandılar

Asker kıyafetiyle dolaşıyorlardı! Yakalandılar

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Ölümden dönmüştü! Mutlu Kaya son haliyle dikkat çekti

Ölümden dönmüştü! Mutlu Kaya son haliyle dikkat çekti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Şeyma Subaşı'nın Bodrum pozları ünlü modeli çıldırttı! "Ülkede savaştan daha beter..."

Şeyma Subaşı'nın Bodrum pozları ünlü modeli çıldırttı! "Ülkede savaştan daha beter..."

Yangın yüzünden sinir krizi geçirmişti! Kuyumcu açılışına katılınca olay oldu

Yangın yüzünden sinir krizi geçirmişti! Kuyumcu açılışına katılınca olay oldu

Oğulcan Çağlayan tatilde aşka geldi!

Oğulcan Çağlayan tatilde aşka geldi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.