Rihanna baştan aşağı ipli tarzıyla olay oldu! Karnını böyle sergiledi

Suudi sevgilisinden ayrıldıktan sonra yakın arkadaşı ASAP Rocky ile birlikte olan ve geçtiğimiz günlerde büyük bir sürprizle hamile olduğunu duyuran Rihanne yeni pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Önü tamamen ipli olan bluzuyla poz veren Rihanna'nın gönderisi takipçilerinden büyük beğeni aldı.

Siyahlar içinde ipli dekolteli üstüyle bir mekana giden Rihanna, tarzıyla sosyal medyada çok konuşuldu. Beverly Hills'te bir akşam yemeği yiyen ünlü şarkıcı, mekana giriş ve çıkışta verdiği pozlarıyla gündem oldu.

Takipçilerin bir kısmı Rihanna'ya "Karnını kapa çocuk üşüyecek" dedi.



