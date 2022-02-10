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Rihanna baştan aşağı ipli tarzıyla olay oldu! Karnını böyle sergiledi

10.02.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rihanna belirginleşen karnını ve göğüslerini belirgin şekilde ortaya çıkaran tarzıyla olay oldu. Rihanna'nın hamile olduktan sonra iddialı olan tarzı takipçilerinden ise tam not aldı.

Rihanna baştan aşağı ipli tarzıyla olay oldu! Karnını böyle sergiledi

Suudi sevgilisinden ayrıldıktan sonra yakın arkadaşı ASAP Rocky ile birlikte olan ve geçtiğimiz günlerde büyük bir sürprizle hamile olduğunu duyuran Rihanne yeni pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Önü tamamen ipli olan bluzuyla poz veren Rihanna'nın gönderisi takipçilerinden büyük beğeni aldı.

Ekran Alıntısı

Siyahlar içinde ipli dekolteli üstüyle bir mekana giden Rihanna, tarzıyla sosyal medyada çok konuşuldu. Beverly Hills'te bir akşam yemeği yiyen ünlü şarkıcı, mekana giriş ve çıkışta verdiği pozlarıyla gündem oldu.

Takipçilerin bir kısmı Rihanna'ya "Karnını kapa çocuk üşüyecek" dedi.


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Rihanna
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