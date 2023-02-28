Rihanna gerçek kürküyle tepki çekti! PETA Kahramanmaraş depremini hatırlatıp...

İkinci çocuğuna hamile olan Rihanna gerçek kürkleriyle görüntülendi. Rihanna'ya Hayvan hakları örgütü, Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler'in (PETA) tepki gösterdi.

PETA Kıdemli Başkan Yardımcısı Lisa Lange, şarkıcının kısa süre önce bir kürk manto giyerken görülmesinin ardından Rihanna'ya bir mektup gönderdiklerini açıkladı.

Mektupta, "Bir anne olarak, koruyucu hissetmenin ve ailenize zarar gelmemesini istemenin nasıl bir şey olduğunu bilirsiniz. Lütfen bu arzunun -hatta bu içgüdünün- ailelerinden koparılıp kürkleri için öldürülen vizonlar, tilkiler ve tavşanlar tarafından da paylaşıldığını anlayın" ifadesi kullanıldı.

DEPREMZEDELER HATIRLATILDI

Hayvanları koruma örgütü, şarkıcının kürklerinin Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere bağışlanmasını önerdi.

Bölgedeki binlerce insanın evsiz kaldığı ve soğuk kış şartlarında hayatta kalmaya çalıştıkları vurgulandı.



