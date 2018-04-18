MAGAZİN

Rihanna göğüslerini mi paylaştı? Olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.04.2018 14:50 | Son Güncelleme

Her yaptığı olay olan şarkıcı Rihanna, son Instagram paylaşımıyla kafaları karıştırdı

Rihanna göğüslerini mi paylaştı? Olay oldu

Şarkıcı Rihanna her hareketiyle hayranlarını şoke etmeye devam ediyor.

30 yaşındaki Riri, Instagram'da payşaştığı son fotoğrafla kafaları iyice karıştırdı.

Fotoğrafta, kırmızı bir halı üzerinde duran iki ekrandan birinde yalnızca karlı bir görüntü varken, diğerinde ne olduğu tam anlaşılamayan yakın çekim bir görüntü bulunuyor.

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Hayranları bu görüntünün Rihanna'nın göğüsleri ya da kalçaları olabileceğini düşünüyor.

Rihanna, fotoğrafa "size söylemediler mi?" notunu düşmüş.
Merak uyandıran fotoğrafın yeni bir albümün müjdecisi olabileceğini düşünenler de mevcut.

Barbadoslu şarkıcı, henüz bu paylaşımına açıklık getirecek bir açıklamada bulunmadı.

Rihanna'nın kıyafetini çarşafa benzettilerRihanna'nın kıyafetini çarşafa benzettiler

Rihanna yalnızca birkaç gün önce de, Coachella festivali için tercih ettiği kıyafetler gündeme gelmişti.

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