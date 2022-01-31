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Rihanna hamile! Rihanna'dan karnı burnunda pozlar'

31.01.2022 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, hamile olduğunu verdiği pozlarla duyurdu. Karnı burnunda pozlar veren Rihanna'nın sevgilisi ASAP Rocky ile çekilen fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.

Rihanna hamile! Rihanna'dan karnı burnunda pozlar'

Barbadoslu dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın hamile olduğu iddiaları bir süredir dünya basınında gündemdeydi. Ancak Rihanna, bu konuyla ilgili hiçbir şekilde açıklamada bulunmayarak, hamileliğini saklamayı başarmıştı.

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KARNI BURNUNDA POZLAR

Ünlü şarkıcı ve sevgilisi ASAP Rocky, New York County'deki Harlem'de ele ele yürürken objektiflere yansıdı. İkilinin birbirlerini öpücüklere boğması dikkatlerden kaçmadı.

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Rihanna'nın hamileliği de resmen belgelenmiş oldu. Pembe bir ceket giyen Rihanna, bu ceketin ön düğmelerini açarak resmen hamileliğini ilan etmişti oldu. Şarkıcının karnının iyice belirginleştiği görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Rihanna
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