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Rihanna mahkemelik olduğu babasına solunum cihazı gönderdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2020 10:27 | Son Güncelleme

Rihanna, koronavirüse yakalanan babası Ronald Fenty'ye solunum cihazı gönderdi. Şarkıcı, ocak ayında babasına, şöhretinden yararlandığı için dava açmıştı...

Rihanna mahkemelik olduğu babasına solunum cihazı gönderdi

Dünyaca ünlü isim Rihanna’nın babası Ronald Fenty de koronavirüse yakalandı ve tedavisi evde devam ediyor. Ünlü şarkıcı Rihanna ise 66 yaşındaki babasının evde devam eden tedavisi için solunum cihazı gönderdi.

Aynı zamanda Barbados'taki hastanelere de değeri 700 bin doların üstünde olan solunum cihazları bağışladı.

The Sun gazetesine verdiği röportajda, “Kızım Robyn beni her gün kontrol ediyor. Ölmek üzereydim. Seni çok sevdiğimi söylemek zorundayım Robyn. Benim için çok fazla şey yaptı. Ona minnettarım” dedi.

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