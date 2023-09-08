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Rihanna'nın ikinci bebeğinin adı belli oldu! 'Riot' ne demek?

08.09.2023 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir ASAP Rocky ile aşk yaşayan Rihanna'nın ikinci bebeğinin adı açıklandı. 35 yaşındaki şarkıcı ile ünlü rapçi bebeğine Riot Rose Mayes adını verdi.

Hayatının aşkı olduğunu söylediği rapçi ASAP Rocky ile yaklaşık iki yıldır birlikte olan Rihanna, 13 Mayıs 2022'de ilk bebeğini dünyaya getirmişti. RZA adında bir oğlu olan Rihanna, Super Bowl devre arasındaki performansında ikinci çocuğuna hamile olduğu duyurmuştu.

Rihanna ve ASAP Rocky 1 Ağustos'ta ikinci bebeklerini gizlice kucaklarına aldı. Ünlü isim, bir erkek çocuk daha dünyaya getirdi.

Çiftin ikinci bebeğinin adı açıklandı. 35 yaşındaki şarkıcı ile ünlü rapçi bebeğine Riot Rose Mayes adını verdi. Çiftin, rapçinin bu yılın başında piyasaya sürdüğü "Riot" adındaki şarkısına gönderme yaptığı düşünülüyor.

Ekran Alıntısı

Riot kelimesi İngilizce'de ayaklanma, isyan ve gürültü anlamına geliyor.

İlk çocuğuna "RZA Athelston Mayers" adını veren ikilinin yine 'R' harfi ile isim seçmesi dikkat çekti.

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