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  4. Rihanna yeni iç çamaşırı koleksiyonunu tanıttı! Eski formuna kavuştu

Rihanna yeni iç çamaşırı koleksiyonunu tanıttı! Eski formuna kavuştu

15.08.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısa süre önce anne olan Rihanna markası için kamera karşısına geçti. Rihanna, iç çamaşırı markası Savage X Fenty'nin yeni koleksiyonu 'Dolled Up' için iddialı pozlar verdi. Rihanna'nın her bedene uygun model yaratması büyük beğeni topluyor.

Rihanna yeni iç çamaşırı koleksiyonunu tanıttı! Eski formuna kavuştu

Rihanna, iç çamaşırı markası Savage X Fenty'nin yeni koleksiyonu 'Dolled Up' için kamera karşısına geçti. Markanın her koleksiyonunda olduğu gibi yine yeni koleksiyonunun tanıtımında Rihanna da boy gösterdi.

ASAP Rocky ile birlikteliğinden ilk çocuğunu mayıs ayında kucağına alan 34 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, eski formuna kavuşmuş olmasıyla dikkat çekti.

Özel çiçek desenlerinin yer aldığı tasarımlarla Dolled Up koleksiyonu, vintage esintili bir seçki olarak lanse edildi.

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BÜYÜK BEDENLERİ UNUTMADI

2018 yılında iç çamaşırı tasarımlarına yeni bir soluk getiren marka, her koleksiyonunda olduğu gibi Dolled Up koleksiyonunda da tüm beden ölçülerine uygun tasarımlar sundu.

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Koleksiyonda yer alan tasarımlar XS-3XL beden aralığında hazırlandı. Tanıtımda büyük beden modeller de rol aldı.

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Savage X Fenty'nin yeni koleksiyonuna hayat veren renk paleti parlak turuncu, koyu mavi ve mint yeşili renk tonlarından ve narin çiçek desenlerinden oluşuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rihanna
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