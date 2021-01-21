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Rimena Yurtdışı Eğitim, Ukrayna’daki üniversiteleri değerlendirdi

21.01.2021 15:51 | Son Güncelleme:
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Rimena Yurtdışı Eğitim, Ukrayna’daki üniversiteleri değerlendirdi

Rimena Yurtdışı Eğitim sorumlusu Abdulselam Dalmış, Ukrayna’daki üniversitelere ilişkin bilgi verdi.Rimena Yurtdışı Eğitim sorumlusu Abdulselam Dalmış, Ukrayna’da üniversite okumanın birçok avantajının olduğunu söyledi.

Rimena Yurtdışı Eğitim sorumlusu Abdulselam Dalmış, Ukrayna’daki üniversitelere ilişkin bilgi verdi.
Rimena Yurtdışı Eğitim sorumlusu Abdulselam Dalmış, Ukrayna’da üniversite okumanın birçok avantajının olduğunu söyledi. Ukrayna’nın Avrupa Birliğine üye bir ülke oluşunun yanı sıra ülkedeki Türk öğrenci nüfusunun fazla olmasının da ciddi bir avantaj olduğunu vurgulayan Dalmış, “Bu sayede, kendinizi hiçbir zaman yalnız hissetmezsiniz. Bunun yanı sıra, uçakla kısa sürede Türkiye’ye gelebilirsiniz. Ukrayna üniversiteleri denildiği zaman öğrencilerin önünde birden çok seçenek bulunuyor. Ukrayna’nın birçok şehrine dağılmış üniversiteler sayesinde hayalinizdeki gibi bir eğitim alma şansına erişebilirsiniz. Ukrayna ve Türkiye’nin yakın ülkeler olmasından dolayı ulaşım seçenekleri açısından da kendinizi avantajlı hissedeceksiniz. Bilhassa uçak seferlerinin sıklıkla yapılması ve uçak biletlerinin uygun fiyatlı oluşu çok işinize yarayacak. Ukrayna üniversiteleri denildiği zaman birçok kişinin konuya önyargılı yaklaştığını tahmin edebiliyoruz. Ancak, eğitim kalitesi adına herhangi bir endişeye gerek yok. Ukrayna’daki üniversitelerden mezun olanların diplomaları Avrupa’da geçerli olmaktadır. Ukrayna’da eğitim almayı düşünüyorsanız ilk yıl sizin için çok önemli olacaktır. İlk yılınızda hazırlık eğitimi alarak dil konusunda kendinizi geliştirebilirsiniz. Bunun yanı sıra, derslerinizin daha az olmasından dolayı ülkeyi ve yaşadığınız şehri tanımak adına daha çok vaktiniz olacaktır. Bir başka deyişle, ülkenin sosyal ortamına ayak uydurabilir ve arkadaş çevresi edinebilirsiniz. Ukrayna üniversiteleri konusunda istekli iseniz bu konuda size yardımcı olacak iyi bir yurtdışı eğitim danışmanlığı firmasından hizmet almalısınız. Bu konuda, Rimena Yurtdışı Eğitimi tercih ettiğiniz takdirde eğitimden sosyal yaşama kadar herhangi bir konuda sorun yaşamazsınız” dedi.

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