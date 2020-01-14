Rinda Jemines isimli kullanıcı, Tolgay Arslan, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Mohamed Elneny ve Christian Luyindama'yı ifşa etti.

Sosyal medyada "ifşa kurbanı" olan futbolcuların arasına Fenerbahçeli Tolgay Arslan, Beşiktaşlı Mohamed Elneny, Galatasaraylı Christian Luyindama ile Trabzonspor'dan Jose Sosa ve Abdulkadir Parmak da katıldı.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da "Rinda Jemines" isimli Türk bir kullanıcı, yabancı biri gibi davranarak Süper Lig'in yıldız futbolcularını "trolledi" ve yazışmaları ifşa etti.

"ÇOK KOMİK DEĞİL Mİ, OR..PU"

Trabzonsporlu Abdulkadir Parmak’ın nişanlısı Merve Bozali, söz konusu yazışmaları atan kişiye "Çok komik değil mi, or..pu" şeklinde çok sert bir cevap verdi.

