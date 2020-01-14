Rinda Jemines isimli kullanıcı, Tolgay Arslan, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Mohamed Elneny ve Christian Luyindama'yı ifşa etti.

Sosyal medyada "ifşa kurbanı" olan futbolcuların arasına Fenerbahçeli Tolgay Arslan, Beşiktaşlı Mohamed Elneny, Galatasaraylı Christian Luyindama ile Trabzonspor'dan Jose Sosa ve Abdulkadir Parmak da katıldı.
Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da "Rinda Jemines" isimli Türk bir kullanıcı, yabancı biri gibi davranarak Süper Lig'in yıldız futbolcularını "trolledi" ve yazışmaları ifşa etti.
Trabzonsporlu Abdulkadir Parmak’ın nişanlısı Merve Bozali, söz konusu yazışmaları atan kişiye "Çok komik değil mi, or..pu" şeklinde çok sert bir cevap verdi.
Barcelona'dan inanılmaz gelir
Galatasaray'da ayrılık!
Mehmet Ekici'den müjdeli haber
Merih Demiral'ın sakatlığı sonrası şok paylaşım
Ağaoğlu başarıya inanıyor
Yunus Akgün için karar verildi
Fenerbahçe'nin istediği ismi açıkladı
Mehmet Akyüz, Adana Demirspor’da
Merih Demiral'dan flaş sakatlık açıklaması
Furkan Çil, Altınordu'da
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye yanıt
Beşiktaş'ta sakatlık şoku
Ara transferde bir bomba daha patladı
Beşiktaş yıldız ismi kaptı
Okuyucu Yorumları 0 yorum