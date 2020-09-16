Rita Alonso, sosyal medyaya damga vurdu

24 yaşındaki Uruguaylı stoperin Fenerbahçe'ye imza atmasının ardından sevgilisi de İstanbul'a geldi.Las Palmas forması giyen stoper, kendisini 3 yıl Fenerbahçe'ye bağlayan mukaveleye imzasını atmıştı.Sarı lacivertlilerin ses getiren bu transferinin ardından bir o kadar gündem olan isim ise Rita Alonso oldu.
Instagram'da 10 binden fazla takipçisi bulunan güzel, paylaşımlarıyla ve güzelliğiyle taraftarların dikkatini çekti.Dünyaca ünlü manken Emily Ratajkowski ile olan benzerliği ile sosyal medyanın gündemine oturan Rita, İstanbul'a iner inmez soluğu sevgilisi Lemos'un yanında aldı.Bir AVM'de görüntülenen genç çift, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakırken poz vermeyi de ihmal etmedi.Fiziğiyle de sosyal medyada epey konuşulan Rita Alonso, Instagram paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.
Bikinili pozlarıyla takipçilerini büyüleyen Rita'nın cesur pozlarınının altı Türk takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuluyor.
Albayrak'tan transfer müjdesi
Galatasaray'ın maç kadrosu açıklandı
Sörloth'un yeni adresi belli oldu
F.Bahçe'den yeni forvet bombası
Benik Afobe Trabzon’a geldi
Marcel Tisserand'dan ilk açıklamalar
Almanya'da maçlar seyircili oynanacak!
Eran Zahavi için Süper Lig'in devi talip oldu!
İşte 2020'nin en çok kazanan futbolcusu!
Yıldız futbolcu tribüne çıkarak rakip taraftara saldırdı
F.Bahçe'nin gündeminde olan Mbawana Samatta kimdir?
Beşiktaş'ta Nikola Kalinic'e engel!
Vedat Muriqi sağlık kontrolünden geçti
Okuyucu Yorumları 0 yorum