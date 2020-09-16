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Rita Alonso, sosyal medyaya damga vurdu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.09.2020 19:37 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos'un kız arkadaşı Rita Alonso, gündem olmaya devam ediyor.

Rita Alonso, sosyal medyaya damga vurdu

24 yaşındaki Uruguaylı stoperin Fenerbahçe'ye imza atmasının ardından sevgilisi de İstanbul'a geldi.Las Palmas forması giyen stoper, kendisini 3 yıl Fenerbahçe'ye bağlayan mukaveleye imzasını atmıştı.Sarı lacivertlilerin ses getiren bu transferinin ardından bir o kadar gündem olan isim ise Rita Alonso oldu.

Instagram'da 10 binden fazla takipçisi bulunan güzel, paylaşımlarıyla ve güzelliğiyle taraftarların dikkatini çekti.Dünyaca ünlü manken Emily Ratajkowski ile olan benzerliği ile sosyal medyanın gündemine oturan Rita, İstanbul'a iner inmez soluğu sevgilisi Lemos'un yanında aldı.Bir AVM'de görüntülenen genç çift, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakırken poz vermeyi de ihmal etmedi.Fiziğiyle de sosyal medyada epey konuşulan Rita Alonso, Instagram paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Bikinili pozlarıyla takipçilerini büyüleyen Rita'nın cesur pozlarınının altı Türk takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuluyor.

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