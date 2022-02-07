Rita Ora'dan şezlongta sere serpe poz

Yeni Zelandalı yönetmen Taika Waititi ile bir yıla yakın süredir aşk yaşayan ve evlilik hazırlığı yapan Rita Ora keyif yaptığı anları paylaştı. Pazar gününü güneş keyfi yaparak geçiren Rita Ora bu anları takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

Siyah bikinisiyle şezlongta sere serpe poz veren Rita Ora hayranlarının dikkatini çekmeyi başardı. Rita Ora'nın bikini altının neredeyse frikik verecek kadar bol görüntüsü ise bazı takipçilerini rahatsız etti.

Rita Ora'ya bu konuda bazı takipçilerinden eleştirel yorumlar geldi.

