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Rita Ora her fırsatta denize koşuyor! Bikinisi küçük geldi

12.04.2021 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş için Avustralya’da bulunan Rita Ora turuncu bikinisiyle güneşin tadını çıkardı. Koronavirüs kurallarını hiçe saymasıyla tepki çeken Ora kendi ülkesinden ayrıldığından beri sık sık tatil yapıyor.

Rita Ora her fırsatta denize koşuyor! Bikinisi küçük geldi

Ülkesi İngiltere’de salgın yasaklarını hiçe sayarak doğum günü kutlaması yapan ve tepki çeken Rita Ora, TV programı için gittiği Avustralya’da katı salgın kurallarına uymak zorunda kalmış ve ardından da bulunduğu otelin tadını çıkarmaya başlamıştı. Avustralya'nın Sidney şehrinde iş için bulunan Ora sık sık deniz kenarında soluğu alıyor.

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Rita Ora her bulduğu fırsatta kendini deniz kenarına attığında fotoğraflarını da paylaşmayı ihmal etmiyor.

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30 yaşındaki şarkıcı, hafta sonu Bondi Plajı'nda boy gösterdi. Turuncu bikinisiyle pozlar veren Ora'nın bikini üstünün de küçük geldiği gözlerden kaçmadı.

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Ora paylaşımına "'Herkese haftanın en güzel başlangıcını diliyorum ... Sizleri çok seviyorum' yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
bikini Rita Ora
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