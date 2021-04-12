Rita Ora her fırsatta denize koşuyor! Bikinisi küçük geldi

Ülkesi İngiltere’de salgın yasaklarını hiçe sayarak doğum günü kutlaması yapan ve tepki çeken Rita Ora, TV programı için gittiği Avustralya’da katı salgın kurallarına uymak zorunda kalmış ve ardından da bulunduğu otelin tadını çıkarmaya başlamıştı. Avustralya'nın Sidney şehrinde iş için bulunan Ora sık sık deniz kenarında soluğu alıyor.

Rita Ora her bulduğu fırsatta kendini deniz kenarına attığında fotoğraflarını da paylaşmayı ihmal etmiyor.

30 yaşındaki şarkıcı, hafta sonu Bondi Plajı'nda boy gösterdi. Turuncu bikinisiyle pozlar veren Ora'nın bikini üstünün de küçük geldiği gözlerden kaçmadı.



Ora paylaşımına "'Herkese haftanın en güzel başlangıcını diliyorum ... Sizleri çok seviyorum' yazdı.



