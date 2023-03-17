Rita Ora'ya üstü küçük geldi! Göğüs dekoltesiyle nefes kesti

Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. Cesur pozları ve iddialı tarzı ile dikkat çeken ünlü isim bu defa da göğüs dekoltesi ile takipçileri mest etti.

32 yaşındaki Rita Ora, mavi çizgili askılı minik üstü ile frikik de verdi. Güzel şarkıcının Instagram'da 16 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

Rita Ora ve kocası Taika Waititi, pazar günü Beverly Hills'te gerçekleştirilen 2023 Vanity Fair Oscar partisine şık bir şekilde katılmışlar ve öpücüklerle gündeme gelmişlerdi.

Sade ve iddialı tarzıyla beğenilen Rita Ora hayranlarından da tam not almıştı.

Kosova'nın Priştine şehrinde dünyaya gelen Rita Ora, 26 Kasım 1990 yılında doğdu. Babası Besnik Sahatçiu, annesi ise Vera Sahatçiu'dur.

Arnavut olan Rita Ora, doğduktan bir yıl sonra İngiltere'ye taşındı. 32 yaşında olan şarkıcının Elana ve Don adında iki kardeşi vardır.

Şarkıcılık yapan Rita Ora, aynı zamanda oyunculuk ile de ilgileniyor. Spivs, Grinin Elli Tonu gibi filmlerde rol aldı.





