SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Rivaldo: Duyum aldım, Mourinho Brezilya'ya gelebilir

Rivaldo: Duyum aldım, Mourinho Brezilya'ya gelebilir

23.04.2021 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barcelona efsanesi Rivaldo, Jose Mourinho'nun Tottenham'dan sonraki durağının Brezilya olabileceğina dair duyum aldığını söyledi.

Rivaldo: Duyum aldım, Mourinho Brezilya'ya gelebilir

Eski Barcelona yıldızı Rivaldo, yakın arkadaşı olduğunu belirttiği Jose Mourinho'nun Brezilya'da bir takım çalıştırmaya yakın olduğunu söyledi.

527

Rivaldo verdiği röportajda Mourinho ile ilgili bir soru sorulması üzerine verdiği cevapta "Jose harika bir arkadaştır. Onun artık bir şeyler kanıtlayacak bir durumu kalmadı. Mükemmel bir teknik direktör" yanıtını verdi.

Portekizli menajerin yeni işi ile ilgili ise bir duyum aldığını belirten Rivaldo, "Yeniden bir takımla anlaşacaktır. Duyduğuma göre Brezilya'dan bir kulüple anlaşabilme ihtimali var. Yıllarca Avrupa'da çalıştıktan sonra Brezilya deneyimi onun için ilginç olabilir" sözlerini kullandı.

610

Jose Mourinho 17 ayda kaldığı Tottenham teknik direktörlüğünde 1.64 puan ortalaması yakalayarak kariyerinin en düşük ortalamasını tutturmuştu.

Mourinho'nun ayrıca sözleşmesinin sonuna gelmeden gönderildiği için yaklaşık 20 milyon Euro tazminat alacağı konuşuluyor.

(SPORX)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde spor yaparken ihtiyacınız olan her şeyEvde spor yaparken ihtiyacınız olan her şey
10 yaşında profesyonel oldu10 yaşında profesyonel oldu
Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?
Anahtar Kelimeler:
Brezilya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
rivaldo nun arkasindaki beyaz brezilyq tisortu giyen kim bilen var mi?afam 10 tane futnolcunun karisimi gibi hem birisine benzetiyorum hemde kimseyw benzetemedim ????

En Çok Okunan Haberler

Flaş! Büyükşehir olacaklar

Flaş! Büyükşehir olacaklar

Dehşete düşüren olay! Kripto para mağduru emlakçı kendini vurdu

Dehşete düşüren olay! Kripto para mağduru emlakçı kendini vurdu

F.Bahçe'de Ozan Tufan fırtınası

F.Bahçe'de Ozan Tufan fırtınası

Mourinho'nun yeni adresini açıkladı

Mourinho'nun yeni adresini açıkladı

İlkay Gündoğan isyan etti!

İlkay Gündoğan isyan etti!

Ayrılığın arkasında 'oruç' tartışması mı var?

Ayrılığın arkasında 'oruç' tartışması mı var?

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Beşiktaş'ta Aboubakar gerçeği ortaya çıktı

Beşiktaş'ta Aboubakar gerçeği ortaya çıktı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sergen Yalçın'dan flaş sözler: Kimse fazla heveslenmesin...

Sergen Yalçın'dan flaş sözler: Kimse fazla heveslenmesin...

Fenerbahçe Beko'dan tepki: Rusya'da kriz çıktı!

Fenerbahçe Beko'dan tepki: Rusya'da kriz çıktı!

Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu!

Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.