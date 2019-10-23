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River Plate üst üste ikinci kupanın peşinde

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 23.10.2019 16:05 | Son Güncelleme

Libertadores Kupası'nın son sahibi River Plate, Flamengo-Gremio arasındaki eşleşmeyi geçen tarafla finalde karşılaşacak.

River Plate üst üste ikinci kupanın peşinde

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Libertadores Kupası'nda finale yükselen River Plate, üst üste ikinci kez kupayı kazanmanın peşinde.

Güney Amerika futbolunun "Şampiyonlar Ligi" olarak kabul edilen Libertadores Kupası'nın, Arjantin'in önemli takımlarını karşı karşıya getiren yarı final rövanş mücadelesinde Boca Juniors'a 1-0 yenilmesine rağmen ilk maçı 2-0 kazanan River Plate, adını finale yazdıran taraf oldu.

İlk maçı 1-1 sona eren turnuvanın diğer yarı final rövanş mücadelesinde, Brezilya ekiplerinden Flamengo, Maracana Stadı'nda Gremio'yu yarın TSİ 03.30'da ağırlayacak. Rakibini eleyen taraf, finalde River Plate ile 23 Kasım'da Şili'nin başkenti Santiago'daki Ulusal Julio Martinez Pradanos Stadı'nda karşılaşacak.

Geçen yıl güvenlik gerekçesiyle iki kez ertelenen ve Madrid'de Santiago Bernabeu Stadı'nda yapılan final maçında Boca Juniors'u 3-1 yenen River Plate, şampiyonluğa uzanmıştı.

Arjantin ekibi Independiente, 7 kez finale kaldığı turnuvada elde ettiği 7 şampiyonlukla turnuvayı en çok kazanan takım olarak öne çıkıyor. Boca Juniors (6), Uruguay ekibi Penarol (5), River Plate ve Arjantin'den Estudiantes (4), kupada en fazla şampiyonluğa ulaşan diğer takımlar konumunda bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
libertadores kupası river plate flamengo gremio

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