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Rıza Çalımbay, 643 gün sonra evinde

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
09.03.2025 15:46
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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 643 gün sonra Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda Göztepe maçıyla kulübedeki yerini aldı. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 643 gün sonra Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda Göztepe maçıyla kulübedeki yerini aldı.

Rıza Çalımbay, 643 gün sonra evinde

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Sivasspor ile Göztepe Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Hafta içi Sivasspor Teknik Direktörlüğü görevine getirilen Rıza Çalımbay’da 643 gün sonra tekrar kulübedeki yerini aldı. Ömer Erdoğan'ın ardından Rıza Çalımbay ile ilk maçına çıkan Sivasspor, 1-0 geriye düştüğü maçı 3-1 kazandı.

Sivasspor’da en son 2022-2023 sezonunda 6 Haziran 2023’te 1-1 sona eren Kayserispor maçında takımın başında yer alan Çalımbay, bu karşılaşmanın ardından görevini bırakmıştı. Çalımbay, bu tarihten bugüne kadar tam 643 gün sonra Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda kırmızı-beyazlı takımın başında sahaya çıktı.

Kırmızı-beyazlı taraftarlar da maç öncesi 62 yaşındaki teknik adama tezahüratlarda bulundu.

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