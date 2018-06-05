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Rıza Çalımbay'a İsviçre'nin Lugano takımı teklif yaptı!

FUTBOL HABERLERİ  | 05.06.2018 17:01 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon Trabzonspor'u çalıştıran teknik direktör Rıza Çalımbay'a, İsviçre Süper Lig ekiplerinden Lugano transfer teklifinde bulundu.

Rıza Çalımbay'a İsviçre'nin Lugano takımı teklif yaptı!

Deneyimli teknik adam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra birçok takımdan teklif aldığını ve bu çerçevede bazı görüşmelerde bulunduğunu söyledi.

Türkiye'den gelen tekliflerin dışında İsviçre Süper Lig ekiplerinden Lugano takımının yöneticilerinin kendisini telefonla arayıp yeni sezonda kendi takımlarını çalıştırmaları yönünde teklif yaptıklarını dile getiren Çalımbay, "Tekliflerini ilettiler. Bunun karşılığında ben de görüşlerimi belirttim." dedi.

Çalımbay, yurt dışında çalışmaya sıcak baktığını anlatarak, "Gelişmeleri takip ediyoruz, bekliyoruz. Hakkımızda hayırlı olmasını diliyoruz. Yurt dışı şu an için daha cazip gibi görünse de bekleyip göreceğiz. Ona göre kararımızı vereceğiz." diye konuştu.

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Rıza Çalımbay lugano

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