Rıza Çalımbay: "Amacımız takımımızı ligde tutmak"

Sivasspor’da, Ömer Erdoğan’dan boşalan teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay getirildi. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"SİVAS BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ"

Sivas ve Sivasspor’un kendisi için öneminden bahsederek sözlerine başlayan Çalımbay, "Uzun bir süre geçti, tekrar kader bizi buraya çekti. Ben burada doğup büyüdüm. Burada en ufak şeyde her zaman göreve hazırız. Biz hiçbir şeye bakmadan geliriz. Sivas benim için çok değerli. Takımımıza baktığımız zaman iyi gözükmüyor durum. Biz Hatayspor’dan ayrıldıktan sonra bazı takımlar geldi istediler ama bir yere gitmedik. Buradan haber gelince hemen geldik, konuştuk. ‘Yok’ demek bize yakışmazdı. Ekibimizle beraber geldik. Telafisi olmayan maçlar oynayacağız. Bunun farkındayız. Burada Rıza Çalımbay tek olmayacak. Taraftarın bizimle olması gerekiyor. Kalan maçların hepsinde özellikle taraftar desteği olması gerekiyor. Taraftar 12. adam derler ama benim için 1. adamdır. Biz de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Oyuncularımızla tanıştık. Beraber oynadığımız oyuncular da var. Takımımızı iyi yere taşımak için hep beraber çalışacağız" dedi.