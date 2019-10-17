SPOR

Rıza Çalımbay: Beşiktaş'a başkan adayı olabilirim

SİVASSPOR HABERLERİ  | 17.10.2019 11:23 | Son Güncelleme

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ilerleyen dönemlerde futbolculuk kariyerinde formasını giydiği Beşiktaş'a başkan adayı olacağını açıklayarak, “Tabii ki aday olabilirim. Yani ben olurum, başka arkadaşlarım olur, yüzde yüz birilerimizin oralarda olması gerekiyor. Beşiktaş’ta öyle bir şey eninde sonunda mutlaka olacaktır” dedi.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde “3-4 sene sonra Beşiktaş’a başkan adayı olabilirim” açıklamasının sorulması üzerine Çalımbay, “Tabii ki aday olabilirim. Ben Beşiktaş’ın tekrar eski günlere dönmesi için hem futbol dışı, hem de futbolda çok çok iyi yerlere gelmesi için bana göre mutlaka bizlerin, yani eski sporcu arkadaşlarımızdan yararlanması gerektiğini inanıyorum. Yani ben olurum, başka arkadaşlarım olur, yüzde yüz birilerimizin oralarda olması gerekiyor. Şu anda Türkiye’de en çok teknik direktörlük yapanlardan takımlara baktığımız zaman Beşiktaş. Son iki tane takım, Denizlispor’e ve Kayseri’ye bakın antrenör değiştirdiler. Birinde Samet Aybaba, birinde Mehmet Özdilek var. Her taraf böyle. Bizde daha bir sürü arkadaşımız var.”

"ENİNDE SONUNDA MUTLAKA OLACAKTIR"

Sivasspor ve Beşiktaş’ın kendisindeki yerinin çok farklı olduğunu vurgulayan Çalımbay, “Bizden çok iyi şeyler çıkabilir. Ben Beşiktaş’ın en çok formasını giyen, en çok şampiyonluk gören, yıllarca kaptanlık yapan birisiyim. O yüzden bizim Beşiktaş’taki konumumuz farklı olur. Ben aynı zamanda Sivaslıyım, Sivassporluyum. Bu benim için çok önemli. Sivasspor ve Beşiktaş’ın yeri bende çok farklı. Sivas benim doğduğum, büyüdüğüm yerdir. Futbola Beşiktaş’ta başlayıp, orada bitiren biriyim. Ben sadece Beşiktaş’ta oynadım, başka hiçbir yerde oynamadım ama Sivas’ta 4 Eylül Stadyumu'nda büyüdüm. Topraksı zeminlerinde büyüdüm. O yüzden benim için ikisi çok farklıdır; İnönü Stadyumu ile 4 Eylül Stadyumu. Onun için Beşiktaş’ta öyle bir şey eninde sonunda mutlaka olacaktır” dedi.

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