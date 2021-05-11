Rıza Çalımbay: Beşiktaş kimliğim önemli değil

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesinde konuştu.

Puan almak için mücadele vereceklerini söyleyen Çalımbay, "Fenerbahçe'nin hedefi var ama bizim de hedefimiz var, biz de şey değiliz, biz de buradan puan ya da puanlar almaya geldik. Benim tek düşüncem, inşallah maçın hakemi maçın kaderini belirleyecek hata yapmasın, bizim bunlardan canımız yandı, isim vermeye gerek yok. Böyle maçlar biraz zor olur, özellikle de deplasmanda. Bir avantajımız, taraftar yok. Bizim her şeyimiz belli, biz kendi işimize bakacağız, puan almak için ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.

"Defalarca söyledim, ben Beşiktaş'ta 20 yıl oynadım, ben Beşiktaş'ın tarihinde en çok oynayan oyuncuyum, en çok şampiyonluk yaşayanlardanım. Beni bilen biliyor, benim bir sorumluluğum var. Bizim buradan puan ya da puanlar almamız gerekiyor. Beşiktaş kimliğimi herkes biliyor ama şu an Beşiktaş kimliğim önemli değil." ifadelerini kullandı.

