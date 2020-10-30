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Rıza Çalımbay: Şanssız bir mağlubiyet aldık

SİVASSPOR HABERLERİ  | 30.10.2020 08:10 | Son Güncelleme

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Ligi’nde Maccabi Tel-Aviv’e 2-1 mağlup olduğu maçın ardından, "Avrupa kupaları maçlarında gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz ve pes etmeyeceğiz. Bizim iddiamızın devam ettiğine inanıyorum ben" dedi. Deneyimli teknik adam, iyi oynamalarına rağmen şanssız bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

Rıza Çalımbay: Şanssız bir mağlubiyet aldık

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. maçında Maccabi Tel Aviv'e 2-1 mağlup olan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çalımbay, "Bizim oynadığımız en iyi maçlardan bir tanesi bu maç. 11 kişi kalsaydık keşke penaltıdan gol yeseydik, hiç problem yoktu. Maça çıkarken elimizde tek stoper, tek sağ bek, tek sol bek vardı. Rakip takımın 11-12 yedeği varken bizim 5 yedeğimiz vardı. Çok sıkıntılı bir durumda maça çıktık ama arkadaşlarım gerçekten mükemmel oynadılar. Maçın başından sonuna kadar özellikle de ilk yarı gerçekten mükemmel oynadık, rakibe pozisyon dahi vermedik. Ancak şanssızlık yaşadık penaltı ve kırmızı kart oyunun kaderini belirledi. Bu grupta şansımız bitmedi, yolumuza yine devam edeceğiz. İnşallah sakatlarımız da geldiğinde daha alternatifli kadromuz olacak. UEFA maçlarına alışmış olacağız. Kalan maçlarımızı kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Bugün takımımla gurur duydum, hepsini tebrik ettim. Bazen böyle şanssızlıklar yaşanıyor" dedi.

"MACCABİ'Yİ DEPLASMANDA YENECEĞİZ"

Hedeflerinin değişmediğini vurgulayan Çalımbay, "Rakip bizden üstün bir takım değil. Önemli olan bizim Karabağ maçını kazanmak. Maccabi Tel Aviv'i deplasmanda yenebilecek güçteyiz. Sakatlıklar ve yoğun maç programı nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Grupta kalan maçları kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Avrupa kupaları maçlarında gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz ve pes etmeyeceğiz. Bizim iddiamızın devam ettiğine inanıyorum ben. Kazanırsak tabii ki maçları ve kazanırsak elimizden ne geliyorsa yapacağız" diye konuştu.

"SAKATLIKLARA BİR ŞEY YAPAMIYORUZ"

Sakat oyuncular nedeniyle özellikle defansta sorun yaşadıklarını ifade eden Çalımbay, "Sakat sakat oynayan Samba Camara kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Maccabi Tel Aviv'i İsrail'de yenebilecek güçteyiz. Sakatlıklara bir şey yapamıyoruz. Birçok sakat oyuncumuz var. Bunların hiçbirisini mazeret olarak söylemiyorum. Şu ara sakatlık açısından böyle sıkıntılar yaşıyoruz. Bugün ki oyundan dolayı gerçekten arkadaşlarımı tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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