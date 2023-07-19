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  4. Rıza Çalımbay'dan Arda Güler için olay sözler! ''Çocuğu bitireceklerdi''

Rıza Çalımbay'dan Arda Güler için olay sözler! ''Çocuğu bitireceklerdi''

19.07.2023 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sezon Sivasspor'u çalıştıran Rıza Çalımbay, verdiği röportajda Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler ile ilgili flaş ifadeler kullandı.

Türk futbolunun tecrübeli teknik direktörlerinden olan Rıza Çalımbay, Arda Güler'in Real Madrid'e transferi hakkında konuştu. İşte Rıza Çalımbay'ın açıklamaları...

"ÇOCUĞU BİTİRECEKLERDİ"

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"Arda inanılmaz yetenekli bir oyuncu. Bence tam zamanında gitti. Fenerbahçe göndermek istemiyordu belki ama burada 1-2 maç kötü oynasa çocuk şımardı etti deyip belki çocuğu bitireceklerdi. O yüzden bir an önce gitmesi gerekiyordu. En güzelini yaptı. Gittiği yer mükemmel bir yer ve her oyuncunun hayalinde olan bir yer. Orada her şeyi görecek, kazanacak. Tek sıkıntı oradaki rekabet..."

"ORADA ÇOK ÇALIŞMASI LAZIM Kİ KENDİNİ KABUL ETTİRSİN"

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"Orada çok çalışması lazım ki kendini kabul ettirsin. Kişiliği, görüşünü, inanılmaz akıllı bir oyuncu çok iyi işler yapacak. Her an oyunun kaderini değiştirecek bir isim. Öyle olmasa zaten Real Madrid ve Barcelona onun peşinden koşmazdı. Bizim yapacağımız şey Arda gibi arkadaşları çıkartmak. Bizim ülkemizde alt yapıya önem verilmiyor. Arkadaşlar futbolu bırakıyor, başkanın yanına geliyor, başkan da alt yapıya alıyor onu. Tecrübe çok önemli. Alt yapıya alınacak kişilerin çok tecrübeli olması gerekiyor. Neticede çocuk eğitiyorsun. Türkiye'den çok oyuncu çıkar. Ben tabii ki düşünürüm. Yetiştiririm çocukları. Kulüpler biraz önem gösterse her şey daha iyi olacak."

(Milliyet)

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