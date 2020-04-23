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Rıza Çalımbay’dan Mert Hakan ve Emre Kılınç açıklaması! “Gidebilirler”

SİVASSPOR HABERLERİ  | 23.04.2020 22:33 | Son Güncelleme

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, isimleri Galatasaray ile anılan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç hakkında konuştu. Çalımbay, “Ön anlaşma diye bir şey yapamazlar. Yapsalar bile bizim haberimiz yok. İkisi de gidebilir sezon sonunda ama bu kalan 8 maçı da çok iyi bir şekilde bitirmek zorundalar” dedi.

Rıza Çalımbay’dan Mert Hakan ve Emre Kılınç açıklaması! “Gidebilirler”

Süper Lig ekiplerinden DG Sivasspor’un deneyimli Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sosyal medya üzerinden isimleri Galatasaray ile anılan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç hakkında yorumda bulundu.

Çalımbay, Mert Hakan ile Emre Kılınç’ın sezon sonuna kadar mecburen takımda kalacağını ifade ederek, “Ön anlaşma diye bir şey yapamazlar. Yapsalar bile bizim haberimiz yok. İkisi de gidebilir sezon sonunda ama bu kalan 8 maçı da çok iyi bir şekilde bitirmek zorundalar, oynadıkları maçlarda. Ben onu da yapacaklarına yürekten inanıyorum. Gitmek isteselerdi belki devre arasında gidebilirlerdi ama devre arası onlar için pek iç açıcı olmayabilirdi, bazı aksilikler olabilirdi. Sezon başı bir takıma gitmeleri daha mantıklı ve daha güzel. Sezon sonuna kadar mecbur devam edecekler” diye konuştu.


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Sivasspor Rıza Çalımbay Emre Kılınç Mert Hakan Yandaş

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