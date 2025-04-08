Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçı öncesi kötü haberi verdi!

Trendyol Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, bu hafta ağırlayacakları Fenerbahçe maçıyla ilgili konuştu.

"MAZERET SÖYLEMEYE GEREK YOK"

Zor bir takımla karşılaşacaklarını belirten Çalımbay, "Şampiyonluğa oynayan bir takımla oynuyoruz. Bizim de şampiyonluk değerinde maçlarımız var. Bizim için her maç bir final maçı, bu maçlar da aynı şekilde" dedi. Fenerbahçe maçı öncesi sakatlıkları bulunan futbolcularla ilgili de konuşan deneyimli teknik adam, "Sakat oyuncularımız var, Fode Koita sakat ve oynayamayacak. Kaleci Nikolic ameliyat oldu, o da yok. Emrah Başsan yavaş yavaş düzeliyor. Sakatlıklar engelliyor ama başka bir mazeret söylemeye gerek yok. Bizim çıkıp oynamamız gerekiyor, bizim çok mücadele etmemiz gerekiyor, çok koşmamız gerekiyor. Ligdeki durumumuza göre bunları yapmamız gerekiyor. Bütün oyuncu arkadaşlarımızın her şeyini sahaya vermeleri gerekiyor. Hergün de konuşuyoruz, çok da iyi çalışıyoruz. İnşallah iyi bir şekilde bitireceğiz maçı" sözlerini sarf etti.