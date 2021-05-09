SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Sivasspor
  4. Rıza Çalımbay: Fenerbahçe maçından puan almalıyız

Rıza Çalımbay: Fenerbahçe maçından puan almalıyız

09.05.2021 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçı öncesinde konuştu.

Rıza Çalımbay: Fenerbahçe maçından puan almalıyız

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe ile Süper Lig'in 41. haftasında oynayacakları maç öncesinde A Spor'a konuştu.

Fenerbahçe maçından beşincilik yarışında olmaları dolayısıyla puan almak zorunda olduklarını söyleyen Çalımbay, "İşimize, mesleğimize çok saygılıyız, belli bir sorumluluğumuz var, ona göre devam ediyoruz. Bizim mutlaka Fenerbahçe maçından puan veya puanlar almak zorundayız. Oynayacağımız maç da belki şampiyonluğu etkileyecek, kolay maç olmaz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız, şu aralarda biraz eksiğimiz var. Yatabare, Boyd, Samba yok, Erdoğan da maalesef sakatlandı ve Aaron da yok. Onun dışında bir sorunumuz yok ama sahaya çıkacak kadromuz var." dedi.

Sosyal medyaya aldırış etmediğini de söyleyen teknik adam, "Sosyal medyada birçok şey oluyor. Beşiktaş ile berabere kaldığımızda ya da yendiğimizde farklı, yenildiğimizde taraftarlarımızdan farklı konuşuluyor. Bunlara alıştık, seveni var, sevmeyeni var, kimin ne yazdığı belli olmuyor. Biz sadece sahaya bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İsrail polisi, sabah namazı sonrası cemaate saldırdı! İsrail polisi, sabah namazı sonrası cemaate saldırdı!
Rıza Çalımbay kariyer rekoru kırdı! Rıza Çalımbay kariyer rekoru kırdı!
No To Racism ne demek?No To Racism ne demek?
Anahtar Kelimeler:
Rıza Çalımbay Fenerbahçe Futbol Kulübü Sivasspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de kaçak yollarla ülkeye sokulan 501 kripto para üretim makinesi ele geçirildi

İzmir'de kaçak yollarla ülkeye sokulan 501 kripto para üretim makinesi ele geçirildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, vatandaşların koronavirüs aşısı olma hikayelerini filmleştirdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, vatandaşların koronavirüs aşısı olma hikayelerini filmleştirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan serebral palsi hastası engelliye sürpriz ziyaret

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan serebral palsi hastası engelliye sürpriz ziyaret

Adıyaman'da toprağa gömülü kafatası ve insan kemikleri bulundu

Adıyaman'da toprağa gömülü kafatası ve insan kemikleri bulundu

Çaykur Rizespor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

Çaykur Rizespor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

Kayseri'de eski karısının arkadaşını bıçakla yaralayan zanlı yakalandı

Kayseri'de eski karısının arkadaşını bıçakla yaralayan zanlı yakalandı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

'Alanyaspor-F.Bahçe maçında kural hatası yok'

'Alanyaspor-F.Bahçe maçında kural hatası yok'

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Erol Bulut Süper Lig'de kalıyor

Erol Bulut Süper Lig'de kalıyor

Galatasaray'a transfer piyangosu

Galatasaray'a transfer piyangosu

Galatasaray'da beklenen istifa geldi

Galatasaray'da beklenen istifa geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.