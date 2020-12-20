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Rıza Çalımbay: Galibiyetten başka bir şey düşünmüyoruz

SİVASSPOR HABERLERİ  | 20.12.2020 14:04 | Son Güncelleme

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Ligde Konyaspor ile karşılaşacağız. Bu maçta galibiyetten başka hiçbir şey düşünmüyoruz. Orada kendi sahamızda oynuyormuşuz gibi galip gelmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Rıza Çalımbay: Galibiyetten başka bir şey düşünmüyoruz

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Konyaspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Çalımbay, tüm dünyanın Kovid-19 salgını nedeniyle zor bir süreçten geçtiğini belirterek, "Bundan hem biz hem de diğer takımlar etkilendi. Böyle bir süreçte lig maçlarını oynamak çok zor. Çok zorluklar yaşadık. Bazı maçlara 13-14 kişi çıktık sahaya. Şimdi biraz daha rahatız. Avrupa kupalarından tabii ki elenmek istemezdik. Son 2 maçta bayağı şanssızlıklar yaşadık oyuncu bakımından. Avrupa kupalarında çok iyi işler yapacağımıza inanıyordum ama böyle şanssızlıklar yaşayacağımızı da düşünemedik. Avrupa'da bir şeyler yapmak için çok uğraştık ülkemize puan kazandırdık" dedi.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Artık lig maçlarına odaklanacaklarını kaydeden Çalımbay, "Ligde Konyaspor ile karşılaşacağız. Bu maçta galibiyetten başka hiçbir şey düşünmüyoruz. Orada kendi sahamızda oynuyormuşuz gibi galip gelmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Konyaspor da sezon başında gibi değil toparlandı. Benim de yakından tanıdığım bir takım. Çok zor bir maç olacak ama kesinlikle hedefimiz 3 puan. Başka bir şey düşünmüyorum onu da almak için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz" diye konuştu.

"BİR ÇIKIŞ YAPMAMIZ GEREKİYOR"

Oyuncularda üç günde bir maç yapmaktan dolayı bir yorgunluk oluştuğunu kaydeden Çalımbay şunları söyledi:

"Elimizde yedek bir stoperimiz yok. Bunlar problem değil. Sahaya çıkacağız ve elimizden geleni yapacağız. Konyaspor maçı belki de en geniş kadro ile sahaya çıkacağımız bir maç olabilir. Bir çıkış yapmamız gerekiyor. İnşallah bunu da Konya'da gerçekleştireceğiz."

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur maçında Giresunspor ile oynadıkları karşılaşmayı ve son 16 turunda eşleştikleri Adana Demirspor maçını da değerlendiren Çalımbay, "Giresunspor maçını 1-0 kazandık. Giresunspor iyi bir takım ve ligde de iyi gidiyorlar. Maçın sonuna kadar çok iyi mücadele ettiler. Çok iyi konsantre olmuşlardı. Biz de son dakikaya kadar maçı bırakmadık ve 1-0 kazandık. Kupada diğer takımlar da zor kazandı. Maçlar zor geçti. Adana Demirspor'un da Süper Lig'e yakın bir kadrosu var ve bunu da Trabzon'da gösterdi. Adana Demirspor maçı da kolay olmayacak, iyi oynuyorlar ve dikkat edeceğiz. Finale kadar tüm maçları iyi bir şekilde değerlendirmeye çalışacağız. O zamana kadar eksiklerin aramıza döneceğini ve takımın toparlanacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"YARDIMCILARIMA GÜVENİYORUM"

Koronavirüs salgınından kendisinin de etkilendiğini ve bu süreçte takımdan uzak kaldığının hatırlatılması üzerine Çalımbay şunları söyledi:

"Tüm yardımcılarıma güveniyorum, yıllardır beraber çalışıyoruz. Onun için hiçbir sıkıntı yaşamadım. Fraport TAV Antalyaspor maçını tribünden seyrettim. Oradan da gerekli talimatları verdim arkadaşlarıma. Tabii ki elinizin kolunuzun bağlı olduğu şeyler oluyor. Örneğin Maccabi Tel-Aviv maçını final maçı gibi görüyordum, en büyük hedeflerimden bir tanesiydi o maç. Çok sayıda oyuncumuzun eksik olmasından dolayı bunu başaramadık. Bizim için kötü oldu, yoksa biz oradan da çok rahatlıkla tur atlayabilirdik. Maccabi Tel-Aviv bizden daha iyi bir takım değildi" dedi.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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