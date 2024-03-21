Rıza Çalımbay geri dönüyor! Yeni adresi yurt dışı... O milli takımın başına geçiyor

Beşiktaş'tan ayrılmasının ardından herhangi bir takımla anlaşmayan ve bir süredir boşta olan tecrübeli çalıştırıcı Rıza Çalımbay'ın yeni adresi merak ediliyordu.

"AZERBAYCAN MİLLİ TAKIMI İLGİLENİYOR"

Sabah'a konuşan Rıza Çalımbay, kendisi ile ilgilenen o takımı itiraf etti. Rıza Çalımbay yaptığı açıklamada, "Azerbaycan Milli Takımı'ndan resmi bir teklif gelmedi ancak teknik direktörlük görevi için adımın geçtiğini duyuyorum." dedi.

"SICAK BAKIYORUM"

Çalımbay yaptığı açıklamada, "Kendilerinin 1-2 gün içinde beni arayacaklarını düşünüyorum. Teklif gelmesi halinde Azerbaycan Milli Takımı'nda görev yapmaya sıcak bakarım." ifadelerini kullandı.





