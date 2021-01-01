Rıza Çalımbay: Hakem arkadaşlarımız biraz yapıcı olsun

Rıza Çalımbay, Beşiktaş maçında yaşananlar ve hakemler hakkında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş maçına iyi başladıklarını ve gayet iyi oynadıklarını söyleyen Çalımbay, "Max Gradel ve Mustapha Yatabare ile önemli pozisyonlar bulduk. Beşiktaş'ın attığı golde topun taca çıktığını söyledi arkadaşlar ve itiraz ettiler. 4 dakika inceleyip gole karar verdiler. Biz de baktık ki top bayağı çıkmış. Hakem görmedi. Yan hakem de kötü yerdeydi. Bariz çıkan bir toptu göremediler. Benim anlamadığım kamuoyunda hala bunu tartışıyorlar. Futbolun içinden gelmiş arkadaşlar bile bunu tartışıyor. Bizim de hatamız var. Gelen ortada defans arkadaşlarımızın vurdurmaması gerekiyordu. Hakan Arslan'ın yaşadığı olay bizi bayağı üzdü. Hakan Arslan'ın bu olayı yapmaması gerekiyordu. Biz 11 kişi kalsaydık o maçın 3-0 bitmesi mümkün değildi. Biz o maça iyi hazırlanmıştık. 11 kişi telafi edebilirdik ikinci yarı" diye konuştu.

"BENİM CAMİALARLA İŞİM OLMAZ, HERKESİ SEVİYORUM"

Maçlarda yaşadıkları hakem hatalarından dolayı itirazlarda bulunduğunu söyleyen Çalımbay, "Göztepe maçının ardından bir daha hakemlerle ilgili konuşmayacağımı belirtmiştim. Bizim camialar ile işimiz yok. Biz sadece hakem hatalarını söylüyoruz. Ardından 2 defa disiplin kuruluna sevk edildim sadece doğruları ve hataları söylediğim için. Ondan sonra ben bir daha konuşmayacağımı söyledim ve konuşmadım. Konyaspor, Giresunspor ve Gençlerbirliği maçlarında da hakemle ilgili bir tane konuşma yapmadım. Başkanımız gayet iyi şekilde konuşuyor. Gerekli cevapları veriyor. O yüzden artık benim çıkıp konuşmama gerek yok. Konuştum konuştum ne oldu? Ceza aldım. Benim camialarla işim olmaz. Herkesi seviyorum. Geçtiğimiz sezondan beri bir sürü hakem hatalarından dolayı mağdur olduğumuz durumlar oldu. Onları söyledik. Hakemler de dikkat edecek ama etmiyorlar. Sakın beni ve arkadaşlarımızı suçlamasınlar. Hakem hataları olmazsa; ne bizden biri atılır, ne birine bir şey olur" şeklinde konuştu.